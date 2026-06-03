Hỗ trợ 90 triệu đồng cho gia đình hai nạn nhân tai nạn giao thông tại Thanh Hóa

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - bà Hoàng Thị Yên, Trưởng Văn phòng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã trực tiếp trao số tiền hỗ trợ nhân đạo cho 2 gia đình nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NDD-CP của Chính phủ và các quy định liên quan về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo hồ sơ được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới xét duyệt, gia đình ông L.V.L, trú tại thôn Nam Hạc, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa, thuộc đối tượng được hỗ trợ do phương tiện liên quan không tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Căn cứ các quy định, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân L.V.L số tiền 45 triệu đồng. Lễ trao hỗ trợ được tổ chức tại trụ sở UBND xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ cho nạn nhân (Ảnh: Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới).

Cùng ngày, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cũng trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình anh N.Đ.L, trú tại thôn Đông Long, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Gia đình nạn nhân N.Đ.L được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo số tiền 45 triệu đồng. Buổi trao hỗ trợ được tổ chức tại trụ sở UBND xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, trong đợt này, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao tổng cộng 90 triệu đồng hỗ trợ nhân đạo cho gia đình hai nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại tỉnh Thanh Hóa, góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Trước đó, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cũng đã trao 45 triệu đồng hỗ trợ nhân đạo cho một gia đình có người thân không may bị tử vong do tai nạn giao thông ở xã Kim Anh (Hà Nội) và 90 triệu đồng cho 2 gia đình có người bị tử vong do tai nạn giao thông ở tỉnh Nghệ An.