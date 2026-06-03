Hồ sơ vụ việc kinh doanh xăng dầu ở Đồng Tháp được chuyển tới công an

Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu đối với một số thương nhân đầu mối trên cả nước, trong đó có Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex Đồng Tháp).

Cuộc thanh tra tại Petimex Đồng Tháp được công bố hôm 23/4 vừa qua. Đoàn thanh tra gồm 16 thành viên do ông Nguyễn Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và ngoại giao (Cục XI, Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn; ông Trần Thành Vin, Phó Cục trưởng Cục IX, làm phó trưởng đoàn.

Đáng chú ý, các cán bộ công an biệt phái từ Bộ Công an về Thanh tra Chính phủ được cử tham gia đoàn thanh tra.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Cục trưởng Cục XI, phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: Thanh tra).

Trên cơ sở chứng từ, số liệu thu thập được, đoàn thanh tra phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động vận chuyển xăng dầu từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, đoàn thanh tra phát hiện tàu Đồng Tháp 10 thuộc Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp (thành viên trực thuộc Petimex Đồng Tháp) thực hiện nhiều chuyến vận chuyển xăng dầu trên tuyến Campuchia - Việt Nam trong thời gian từ năm 2025 đến hết quý I/2026. Tuyến vận tải này có sự tham gia của 13 phương tiện thủy, mỗi năm thực hiện hàng chục chuyến vận chuyển.

Điều này cho thấy vụ việc không chỉ dừng lại ở một phương tiện hay một chuyến hàng đơn lẻ, mà có dấu hiệu diễn ra trong thời gian dài với quy mô rất lớn.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản đối với tàu Đồng Tháp 10, niêm phong toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Từ cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý theo quy định.

Theo Thanh tra Chính phủ, cuộc thanh tra tại Petimex Đồng Tháp được triển khai nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, vi phạm (nếu có) và kiến nghị xử lý theo quy định.

Đồng thời, qua thanh tra sẽ chỉ ra những bất cập trong cơ chế quản lý và đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Trụ sở Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Ảnh: Thanh tra).

Thời kỳ thanh tra tại Petimex Đồng Tháp được xác định từ ngày 1/1 đến ngày 31/3; trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan ngoài thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.