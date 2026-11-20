Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng với tổng vốn đầu tư gần 19.000 tỷ đồng, đang được các đơn vị thi công triển khai đồng loạt nhiều mũi, chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, được khởi công vào cuối tháng 6/2025, có chiều dài hơn 73km. Điểm đầu của tuyến nằm tại phường 1, TP Bảo Lộc và điểm cuối kết nối với cao tốc Liên Khương - Prenn, cửa ngõ vào TP Đà Lạt.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành công tác đền bù và bàn giao hơn 96% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công.

Ông Mai Văn Thái, Giám đốc Ban chỉ huy gói thầu số 4, Tổng Công ty xây dựng số 1, cho biết: "Chúng tôi đang tổ chức tăng ca, tăng kíp liên tục và tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình".

Tại xã Tân Hội, hình hài của tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã dần lộ rõ với bề mặt được san ủi và lu lèn kỹ lưỡng, chạy qua vùng sản xuất nông nghiệp của người dân.

Ông Trần Văn Hiền, một nông dân trồng rau tại xã Tân Hội, chia sẻ: "Người dân có đất trong vùng dự án đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Chúng tôi mong cao tốc sớm hoàn thành để việc đi lại giữa các vùng được thuận tiện hơn".

Tại xã Gia Hiệp, 300 nhân sự cùng nhiều loại máy móc đang được huy động để thực hiện đồng thời 10 mũi thi công.

Đặc biệt, các đơn vị đang ưu tiên xây dựng hạng mục cầu do tuyến cao tốc có đoạn băng qua sông tại khu vực này.

Tháng 10 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định điều chỉnh thiết kế cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, nâng nền đường từ 17m lên 24,75m, xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe với làn dừng khẩn cấp liên tục và vận tốc thiết kế 100km/h.

Mặc dù đang được đẩy nhanh tiến độ, dự án vẫn đối mặt với một số khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và vị trí đổ thải. Ông Mai Văn Thái cho biết các đơn vị liên quan đã kiến nghị tỉnh Lâm Đồng sớm đưa ra phương án giải quyết để đảm bảo tiến độ thi công.

Dự kiến, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.