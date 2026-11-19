Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư) đã triển khai xây dựng 2 khu tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý I/2027.

Hai khu tái định cư có tổng diện tích gần 100ha, được quy hoạch hơn 1.160 lô đất ở để bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án điện hạt nhân. Trong ảnh là hạng mục cầu cảng thuộc khu tái định cư phục vụ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (khu tái định cư 1).

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, khu tái định cư 1 được xây dựng tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh. Dự án có tổng diện tích hơn 65ha, quy hoạch 740 lô đất ở, với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng.

Tại khu tái định cư 1 có tuyến đường tỉnh ĐT.701 với quy mô 4 làn xe. Từ khu vực này đến trung tâm phường Phan Rang (trung tâm tỉnh Ninh Thuận cũ) hơn 10km và cách tâm lò phản ứng hạt nhân hơn 5km.

Công tác san lấp mặt bằng tại khu tái định cư 1 đang được triển khai khẩn trương. Nhiều phương tiện cơ giới được huy động để đào đất từ các khu vực cao, vận chuyển san lấp những vị trí trũng thấp.

Theo chủ đầu tư, ngoài các lô đất ở, những khu tái định cư phục vụ dự án điện hạt nhân còn được quy hoạch các tiện ích như trường học, công viên, khu mua sắm... nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại nơi ở mới.

Do khu tái định cư 1 có vị trí giáp biển, chủ đầu tư đã cho đúc hàng loạt cấu kiện bê tông, mỗi khối nặng 8-14 tấn, nhằm xây dựng hệ thống chắn sóng, bảo vệ khu dân cư trước tác động của sóng biển, góp phần đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài cho người dân.

Phối cảnh toàn khu tái định cư 1 (Ảnh: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa).

Khu tái định cư phục vụ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (khu tái định cư 2) được xây dựng tại thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải. Công trình cách lõi Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 hơn 5km về hướng Nam và cách trung tâm phường Phan Rang gần 25km về phía Bắc.

Khu tái định cư số 2 có tổng diện tích gần 32ha, được quy hoạch hơn 420 lô đất ở, với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng. Trong ảnh, xe chuyên dụng đang lu nền đường giao thông nội khu tại khu tái định cư 2.

Tại khu tái định cư 2, bên cạnh công tác san lấp mặt bằng, các đơn vị thi công đang triển khai gia công cốt thép để đúc các cấu kiện bê tông phục vụ hệ thống thoát nước và các công trình ngầm.

Một số cấu kiện bê tông đúc sẵn, phục vụ các công trình ngầm, đã hoàn thành tại khu tái định cư số 1, chuẩn bị đưa vào lắp đặt.

Khu tái định cư 2 có tuyến đường tỉnh lộ 702 đi qua, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thông và đi lại của người dân tại nơi ở mới.

Khu vực xây dựng khu tái định cư 1 (chấm đỏ) và khu vực xây dựng khu tái định cư 2 (chấm xanh) (Ảnh: Google Maps).