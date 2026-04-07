Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới sau khi nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ các đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp đầu tiên, sáng 7/4.

Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô lâm được tín nhiệm giao trọng trách Chủ tịch nước. Trước đó, ông từng kiêm nhiệm hai chức danh quan trọng này trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 10/2024 (Ảnh: Phạm Thắng).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học, với quá trình dài công tác gắn với ngành công an.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành nghi lễ tuyên thệ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ ý thức sâu sắc đảm nhận trọng trách người đứng đầu Đảng, người đứng đầu Nhà nước là vinh dự hết sức lớn lao, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, đồng thời cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Toàn cảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong lời phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là tập thể Ban Chấp hành Trung ương đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng to gió lớn, sớm về đích, hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời chia sẻ nhiều định hướng ưu tiên lớn khi nhậm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội trong phiên họp bầu Chủ tịch nước.