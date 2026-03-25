Hình ảnh mới nhất bên trong Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bệnh viện Việt Đức) cơ sở 2, tại tỉnh Ninh Bình, được Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành phần xây dựng vào tháng 12/2025. Tuy nhiên đến nay, cả hai bệnh viện vẫn chưa thực hiện đón tiếp bệnh nhân đến khám và điều trị.

Ngày 25/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Cương - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế) - cho biết, phần xây dựng của hai dự án bệnh viện đã hoàn thành từ lâu, một số hạng mục nhỏ đang được chủ đầu tư cho kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng khi đưa vào vận hành chính thức.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế) cho biết thêm, hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế của hai bệnh viện đã lắp đặt xong cơ bản. Một số thiết bị được nhập khẩu về đã được tập kết và lắp đặt trong thời gian tới.

Trong ảnh, nhân viên kỹ thuật kiểm tra hệ thống camera an ninh đã lắp đặt xong tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Hệ thống cửa ra vào, ghế chờ, quầy đón tiếp, hành lang chuyển tiếp các khoa, phòng bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được thiết kế rộng rãi, khang trang hiện đại, sạch sẽ.

Ông Hoàng Cương cho hay, toàn bộ hệ thống trang thiết bị y tế, máy móc tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được đầu tư hiện đại. Riêng tổng mức đầu tư cho hệ thống máy móc phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 khoảng 1.100 tỷ đồng. Trong đó có hệ thống máy chụp cộng hưởng từ của Mỹ khoảng 80 tỷ đồng.

Các khoa, phòng được mã hóa, có biển báo chỉ dẫn cụ thể để người bệnh dễ nhận biết. Cây xanh được đặt trang trí phủ kín các hành lang tại các tầng của bệnh viện.

Đại diện chủ đầu tư hai bệnh viện cho hay, đơn vị đang phối hợp với đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình của hai dự án. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã hoàn thiện hồ sơ để trình Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) để kiểm tra, thẩm định hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại hai dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đã trình hồ sơ để Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp giấy phép về môi trường.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý nói trên, chủ đầu tư sẽ trình Bộ Y tế xin cấp phép hoạt động, đưa vào sử dụng hai bệnh viện. Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế) đang phấn đấu hoàn thành các công việc sớm nhất để bàn giao, đưa hai dự án vào sử dụng.