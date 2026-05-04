Hình ảnh điểm nghẽn nút giao 1.500 tỷ đồng Phạm Tu - Xa La chậm GPMB

Dự án nút giao Phạm Tu - Xa La (phường Thanh Liệt, Hà Nội) triển khai trên địa bàn 3 phường Hà Đông, Thanh Liệt và Kiến Hưng có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, bị đình trệ gần 10 năm do vướng giải phóng mặt bằng.

Đầu tháng 4, UBND phường Thanh Liệt phối hợp UBND phường Hà Đông triển khai công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án (Ảnh: Google Maps).

Hiện, nút giao Phạm Tu - Xa La vẫn dang dở từ năm 2017 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Hạng mục cầu vượt mới hoàn thành phần đường dẫn rồi dừng thi công, bỏ hoang nhiều năm giữa khu vực có mật độ giao thông cao.

Dự án cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - tỉnh lộ 70 - Phúc La có vai trò kết nối Vành đai 3 với tỉnh lộ 70. Theo quy hoạch, dự án gồm tuyến số 1 dài 2,54km, mặt cắt rộng 53,5m; tuyến số 5 dài 1,17km, rộng 20,5m và cầu vượt trực thông dài 255,2m, tạo thành nút giao hoàn chỉnh.

Tổng diện tích đất thu hồi hơn 50ha, trong đó phần đất ở của các hộ gia đình và cá nhân chiếm 8.401m2. Song, còn 0,763ha chưa giải phóng mặt bằng.

Trước đó, tại buổi kiểm tra chiều 27/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu chốt rõ tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán hợp đồng BT, không để dự án kéo dài thêm. Cụ thể, phường Kiến Hưng phải bàn giao trước ngày 1/5, phường Thanh Liệt trước ngày 15/5 và phường Hà Đông chậm nhất ngày 30/5.

Ông cũng đề nghị các địa phương tăng cường vận động người dân, xử lý dứt điểm các trường hợp chậm bàn giao, không để mặt bằng tiếp tục là "điểm nghẽn”. Nhà thầu phải thi công ngay khi có mặt bằng, bảo đảm hoàn thành toàn bộ nút giao trước 31/12.

Theo UBND phường Thanh Liệt, có hơn 50 hộ dân thuộc diện phải bàn giao mặt bằng cho dự án. Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ đã đồng ý phương án và chủ động di chuyển. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức bốc thăm bố trí đất tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tiếp tục gửi kiến nghị.

Căn nhà 50m2 là nơi sinh sống của bà Đỗ Thị Liên (64 tuổi) cùng 9 thành viên trong gia đình, thuộc diện giải phóng mặt bằng với mức đền bù 26 triệu đồng/m2. Chiều 29/4 là thời điểm cuối cùng gia đình bà hoàn tất việc di dời đồ đạc và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Hiện 10 người trong gia đình bà đang tạm thuê trọ tại phường Thanh Liệt trong thời gian chờ được bố trí đất tái định cư.

Chia sẻ về khó khăn trước mắt, bà Liên cho biết: "Gia đình tôi phải bù thêm khoảng 70 triệu đồng vào số tiền đền bù thì mới đủ để nhận lô đất tái định cư 50m2 mới".

Căn nhà số 234 tại khu tập thể trạm bơm Yên Xá là một trong những hộ cuối cùng chưa bàn giao mặt bằng. Tại đây, bà Ngô Thị Kim Liên (65 tuổi) đang trực tiếp chăm sóc anh trai là ông Ngô Đình Thu (72 tuổi, chủ nhà), người bị tai biến nhiều năm nay.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hà Đông, diện tích 76,3m2 của gia đình ông Thu không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, gia đình không thuộc diện được đền bù khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

"Gia đình tôi không có đền bù, cũng chưa biết đi đâu. Anh trai tôi bệnh tật, giờ di chuyển cũng rất khó khăn, nên chúng tôi vẫn phải ở lại đây, chỉ mong chính quyền có phương án hỗ trợ để còn ổn định cuộc sống", bà Liên chia sẻ.

Tại khu vực thu hồi đất trên địa bàn hai phường Thanh Liệt và Hà Đông, nhiều hộ dân đã tự thu xếp đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa, công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ở những vị trí đã hoàn tất việc chuyển dọn, các hạng mục công trình được tháo dỡ nhằm phục vụ công tác thu hồi mặt bằng.

Tình trạng đổ trộm rác và vật liệu xây dựng diễn ra vào cả ban ngày và ban đêm, khiến khu vực nhanh chóng bị lấp đầy rác thải, gây ô nhiễm môi trường.

Một số hộ kinh doanh tại mặt đường 70 vẫn mở cửa buôn bán cầm chừng, tranh thủ từng ngày còn lại để duy trì thu nhập.

Ngã 3 Phạm Tu - tỉnh lộ 70 - Phúc La hình thành "nút thắt cổ chai", các dòng phương tiện xung đột trực tiếp, thường xuyên ùn ứ, nhất là giờ cao điểm.

Khi được hoàn thành, nút giao sẽ được cải thiện lưu thông và tăng kết nối khu vực, góp phần nâng hiệu quả khai thác hạ tầng trong khu vực.