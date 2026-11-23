Ngày 23/11, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho biết đơn vị sử dụng banner (ấn phẩm truyền thông hoặc hình ảnh đồ họa) quảng cáo có sự sai lệch về kiến trúc các di sản cố đô Huế đã tự tháo dỡ để điều chỉnh.

Trước đó, người dân phản ánh đơn vị này sử dụng banner quảng cáo với hình ảnh được thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo (AI), làm sai lệch đáng kể các chi tiết kiến trúc di tích Ngọ Môn - Đại nội Huế, tháp Phước Duyên của chùa Thiên Mụ và cầu Trường Tiền. Sau khi phát hiện, đơn vị này đã tháo banner có yếu tố chưa chuẩn xác.

Hình ảnh các di sản Huế trên banner quảng cáo bị sai lệch nhiều chi tiết (Ảnh: Ngọc Long).

Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế, cho biết Sở đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể kiểm soát nội dung, hình ảnh ứng dụng AI trong hoạt động tuyên truyền.

Theo lãnh đạo Sở, AI góp phần đổi mới hình thức thiết kế, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và quảng bá các sự kiện văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, hình ảnh do công nghệ này tạo ra có thể chứa chi tiết thiếu chính xác, đặc biệt đối với di tích lịch sử, công trình kiến trúc, nhân vật lịch sử và các yếu tố văn hóa truyền thống.

Để bảo đảm tính chính xác, phù hợp của các sản phẩm tuyên truyền, Sở yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra, duyệt kỹ sản phẩm trước khi in ấn, lắp đặt, đăng tải hoặc phổ biến đến công chúng; không sử dụng trực tiếp hình ảnh do AI tạo ra khi chưa được rà soát, kiểm chứng và chỉnh sửa.

Hình ảnh thực tế Ngọ Môn - Đại nội Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Đối với di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và công trình kiến trúc, các đơn vị được yêu cầu ưu tiên sử dụng ảnh chụp thực tế, tư liệu có nguồn gốc rõ ràng. Trường hợp dùng AI để xử lý hoặc bổ trợ thiết kế, phải đối chiếu với tư liệu chính xác, không làm biến dạng hoặc thay đổi những chi tiết đặc trưng.

Các sản phẩm tuyên truyền cũng phải được rà soát về yếu tố lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục và trang phục truyền thống. Đặc biệt, hình ảnh Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ, chân dung lãnh tụ và các biểu tượng chính trị phải bảo đảm tính chính xác, trang trọng.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt sản phẩm, kể cả khi thuê tổ chức bên ngoài thiết kế, sản xuất. Với những nội dung chưa đủ cơ sở xác định tính chính xác, cần lấy ý kiến cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị quản lý di tích liên quan.

Đối với sản phẩm đã đăng tải hoặc đang sử dụng, nếu phát hiện hình ảnh sai lệch, không phù hợp, các đơn vị phải kịp thời dừng sử dụng, thu hồi, gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa, thay thế và không tiếp tục phát hành, phổ biến khi chưa khắc phục.