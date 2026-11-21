Toàn cảnh không gian triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” trải dài tại Công viên sông Hậu, phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Đây là một trong những điểm nhấn quy mô nằm trong khuôn khổ Festival Lúa gạo diễn ra ngày 22-25/11.

Trong chiều 21/11, đội ngũ thi công và các đơn vị tham gia đang khẩn trương hoàn thiện những khâu trang trí cuối cùng, lắp đặt tiểu cảnh và bố trí hiện vật để kịp giờ khai mạc.

Dù các hạng mục vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, không gian độc đáo tái hiện hành trình hạt gạo Việt đã thu hút rất đông người dân địa phương và du khách tìm đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Mở đầu hành trình là cụm mô hình tái hiện nền nông nghiệp sơ khai với những gian nhà tranh mộc mạc, trưng bày các công cụ, dụng cụ sản xuất lúa thô sơ gắn với buổi đầu khai phá đất phương Nam của cha ông.

Tiếp nối là không gian nông nghiệp kinh tế tiểu nông, giới thiệu hình ảnh đời sống sản xuất lúa nước truyền thống qua các nông cụ quen thuộc như cày, bừa, cối xay lúa,...

Nhiều dụng cụ thu hoạch và chế biến lúa gạo thủ công xưa được phục dựng tỉ mỉ bên trong các gian nhà trưng bày, giúp thế hệ trẻ hình dung rõ nét về sự vất vả, cần cù của người nông dân qua từng thời kỳ.

Bước sang giai đoạn nông nghiệp nền kinh tế thời công nghiệp hóa, các gian trưng bày thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của hạt gạo Việt với sự xuất hiện của máy móc cơ giới hóa, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Điểm nhấn ở chặng cuối con đường là không gian nông nghiệp nền kinh tế hiện đại 4.0, nơi trưng bày các mô hình sản xuất thông minh, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Với sự chuẩn bị công phu của các đơn vị, “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” hứa hẹn sẽ là điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn bậc nhất tại Cần Thơ trong suốt 4 ngày diễn ra Festival Lúa gạo 2026.