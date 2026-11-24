Lực lượng chức năng khẩn trương đưa người bị thương trong vụ nổ đi cấp cứu. Sau tiếng nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) khiến hai người chết, nhiều người bị thương và nhà dân đổ sập vào sáng 24/11 (Ảnh: Nguyễn Văn Đức).

Nhân chứng kể vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, kính văng xa 3m (Video: Nguyễn Văn Đức - Ngô Phương Anh).

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) (Ảnh: Nguyễn Văn Đức).

Công tác tìm kiếm người mắc kẹt được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai (Ảnh: Thành Đông).

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết bước đầu ghi nhận 2 trường hợp tử vong, nhiều người khác bị thương. Cơ quan chức năng đang tiếp tục cập nhật số người thương vong (Ảnh: Thành Đông - Hải Long).

Lực lượng quân đội cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân (Ảnh: Thành Đông).

Lực lượng chức năng đưa cho nghiệp vụ vào hiện trường (Ảnh: Thành Đông).

Cảnh sát dùng nhiều thiết bị để vào hiện trường tìm kiếm người mắc kẹt (Ảnh: Hải Long).

Em K.A, nhà đối diện căn nhà phát ra vụ nổ vẫn còn bàng hoàng: "Khoảng 8h, lúc đó em đang nằm ngủ tại phòng riêng, cửa sổ đối diện căn nhà phát nổ. Khi nghe tiếng nổ lớn em giật mình, cả căn phòng tan hoang. May mắn giường em nằm khá xa cửa sổ nên không bị thương", K.A nói (Ảnh: Hải Long).

Tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường văng ra đường. Một số hộ dân quanh khu vực cho biết nhà họ bị vỡ cửa kính (Ảnh: Thành Đông - Hải Long).

Một chiếc xe máy bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng từ vụ nổ (Ảnh: Thành Đông).

Xe cấp cứu đưa người bị thương đến bệnh viện (Ảnh: Thành Đông).

Xe cứu thương túc trực tại hiện trường (Ảnh: Thành Đông).

Xe cứu hỏa cũng được điều động đến hiện trường vụ nổ (Ảnh: Nguyễn Văn Đức).

Người dân tập trung đông để theo dõi vụ việc (Ảnh: Quân Trần).

Đến khoảng 10h, lực lượng chức năng vẫn có mặt rất đông để xử lí hiện trường vụ nổ (Ảnh: Quân Trần).

Vụ nổ khiến dãy nhà tập thể 3 tầng phía sau, các nhà lân cận quán cháo lòng và dãy một số căn nhà đối diện bên kia đường Nguyễn Văn Tuyết bị nứt tường, vỡ kính, mái tôn đổ sập (Ảnh: Hải Long).