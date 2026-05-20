Hiện trạng ùn tắc 2 tuyến đường Hà Nội đang nghiên cứu phân luồng đảo chiều

Là 2 tuyến giao thông cửa ngõ phía Tây kết nối khu vực nội đô Hà Nội, đường Lê Văn Lương và Nguyễn Chí Thanh nhiều năm qua luôn trong tình trạng quá tải mỗi dịp cao điểm. Trước áp lực phương tiện ngày càng lớn, cơ quan chức năng đang tính toán phương án phân làn linh hoạt, điều chỉnh theo từng khung giờ để giảm ùn tắc.

Đường Nguyễn Chí Thanh từng được bình chọn là "Con đường đẹp nhất Việt Nam" trong giai đoạn 2001-2002 nhờ quy mô hiện đại và cảnh quan dải phân cách rợp bóng cây xanh.

Đường Nguyễn Chí Thanh có chiều dài khoảng 1,8km, được quy hoạch với quy mô 10 làn dành cho xe cơ giới và phương tiện thô sơ.

Tuyến đường hiện đóng vai trò kết nối nhiều nút giao lớn nên lưu lượng phương tiện lưu thông mỗi ngày rất đông, đặc biệt thường xuyên ùn ứ vào các khung giờ cao điểm. Cơ quan chức năng đang nghiên cứu bố trí tổ chức giao thông linh hoạt phân làn đường theo giờ cao điểm.

Cụ thể: Vào giờ cao điểm buổi sáng, lực lượng chức năng sẽ mở nhiều làn đường (ở làn ngược chiều) cho xe từ ngoại ô vào trung tâm và ngược lại vào giờ tan tầm buổi chiều.

Vào giờ cao điểm, dòng phương tiện hướng vào trung tâm Hà Nội thường xuyên ken đặc, nối dài qua nhiều nút giao, trong khi chiều ngược lại khá thông thoáng với lượng xe lưu thông thưa hơn.

Khi lòng đường ùn ứ kéo dài, nhiều xe máy phải di chuyển lên vỉa hè để tìm lối thoát giữa dòng phương tiện đông đúc.

Từ năm 2018, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đã được xén dải phân cách nhằm mở rộng mặt đường, tăng khả năng lưu thông cho các phương tiện. Sau điều chỉnh, dải phân cách giữa hiện chỉ còn khoảng 3-4m, kết hợp trồng cây xanh và thảm cỏ để tạo cảnh quan cho tuyến phố.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng nghiên cứu lại việc trồng cây xanh tại dải phân cách giữa đường và ven đường để đảm bảo an toàn giao thông. Việc này để tránh tình trạng cây trồng tại dải phân cách giữa đường che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người lái xe hoặc cây trồng ven đường gãy, đổ gây cản trở giao thông.

Đường Lê Văn Lương có chiều dài khoảng 2km, mặt cắt rộng gần 40m. Tuyến đường được tổ chức mỗi chiều 3 làn lưu thông, gồm 2 làn hỗn hợp cho ô tô, xe máy và một làn riêng dành cho tuyến xe buýt nhanh BRT.

Dù sở hữu mặt cắt ngang khá rộng, tuyến đường vẫn thường xuyên rơi vào cảnh quá tải do lượng ô tô, xe máy gia tăng nhanh, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Tình trạng xe máy tràn vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT thường xuyên tái diễn mỗi khi tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc giờ cao điểm.

Dải phân cách giữa tuyến đường rộng khoảng 4-6m, hiện được bố trí cây xanh và thảm thực vật khá gọn gàng.

Nhà chức trách cũng nghiên cứu chuẩn hóa tổ chức giao thông tại các nút giao gồm: Điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông đáp ứng lưu lượng phương tiện lưu thông theo thời gian thực; bố trí khu vực làn chờ đèn tín hiệu giao thông cho xe mô tô, xe gắn máy; biển báo hiệu, vạch kẻ đường…