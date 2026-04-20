Hiện trạng dự án hơn 145.000 tỷ ở TPHCM vừa được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ

Dự án Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư vào năm 1994, với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỷ đồng. Khu liên hợp ban đầu quy hoạch trên diện tích 466ha, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh còn 212ha. Trong đó, 180ha được dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật.

Sau hơn 30 năm trì hoãn và nhiều lần trễ hẹn, ngày 15/1/2026, dự án Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc (phường Bình Trưng) đã chính thức được khởi công, đánh dấu một công trình quy mô rất lớn, phù hợp với tầm vóc mới của TPHCM.

Trong thời gian chờ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án, ghi nhận của phóng viên Dân trí vào những ngày giữa tháng 4 cho thấy bên trong khu đất rộng lớn này vẫn phủ đầy cỏ dại, nhiều ao tù bốc mùi, xen lẫn các dãy nhà tạm xập xệ.

Lác đác trong dự án là những căn nhà, khu chợ tạm của người dân thuộc diện quy hoạch.

Nhiều bãi đất trống trở thành những bãi rác lớn. Người dân trong khu vực cho biết, do không có người dọn vệ sinh nên các hộ thường phải tự thu gom rác ở các bãi tự phát.

Các dãy nhà trọ nằm trong dự án chủ yếu phục vụ công nhân và người lao động nhập cư làm việc tại các công trình xung quanh. Do nằm trong khu quy hoạch nên các khu dân cư trong dự án đều tạm bợ, lối vào là những con đường đất nhỏ hẹp.

“Gia đình tôi đã ở trọ tại đây được 6 năm. Gần đây, chúng tôi nghe chủ nhà thông báo toàn bộ khu trọ sẽ di dời để bàn giao đất cho dự án. Sống lâu cũng quen, dù khu vực nằm trong quy hoạch còn xập xệ nhưng giá thuê rẻ, phù hợp với công nhân như chúng tôi, nên sắp tới vẫn chưa biết sẽ xoay xở ra sao”, chị Bùi Thị Em (quê An Giang) chia sẻ.

Ông Trần Văn Ất (60 tuổi) cho biết đã nhận được giấy thông báo của địa phương về việc thu hồi hơn 3.000m2 đất của gia đình ông để trả mặt bằng cho dự án.

"Chủ trương phát triển hạ tầng của nhà nước thì chúng tôi luôn ủng hộ, mong sao giá cả bồi thường hợp lý để ổn định cuộc sống mới", ông Ất cho biết.

Chiều 16/4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh làm việc với UBND phường Bình Trưng cùng các sở, ngành và nhà đầu tư về tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết tổng số hộ bị ảnh hưởng nhà, đất tại dự án là 897 trường hợp. Phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 408 trường hợp.

Ông Thanh cũng báo cáo tiến độ bồi thường theo các bước, trong đó phường đang triển khai công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, dự kiến thực hiện đến ngày 30/5.

Ngoài ra, phường đã lắp đặt 5 bảng khổ lớn (tại khu vực dự án) và đăng thông tin trên báo chí đến ngày 30/5 để thông tin đến các trường hợp có nhà, đất bị ảnh hưởng dự án về việc cung cấp hồ sơ pháp lý phục vụ công tác thu hồi đất thực hiện dự án.

Đối với chính sách bồi thường, phường kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng vượt trội, để trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua trước tháng 5 tới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho hay đối với các kiến nghị của phường, thành phố sẽ rà soát và chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tái định cư.

Dự án giáp sông Rạch Chiếc có vị trí thuận lợi, giáp các tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông thành phố là đại lộ Võ Nguyên Giáp (xa lộ Hà Nội cũ) và Mai Chí Thọ cùng với đó là tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Sau 30 năm quy hoạch, công trình hạ tầng giao thông duy nhất được xây dựng là đường Liên Phường dẫn ra đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, kết nối cao tốc TP HCM - Dầu Giây.

Theo quy hoạch, nơi đây sẽ hình thành tổ hợp thể thao quy mô quốc gia, với sân vận động 65.000 - 75.000 chỗ, nhà thi đấu 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước 4.000 chỗ và trung tâm thể thao đa năng 10.000 chỗ, tổng công suất phục vụ khoảng 131.000 người.

Khi hình thành, Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc sẽ đáp ứng nhu cầu để tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và nhiều giải đấu quốc tế khác. Đồng thời huấn luyện vận động viên thành tích cao, đào tạo nguồn nhân lực thể thao cho TPHCM và cả nước.

Vị trí Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc (Đồ hoạ: Bảo Quyên)