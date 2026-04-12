Hiện trạng cầu phao chục năm tuổi bắc qua sông Ninh Cơ chờ ngày "nghỉ hưu"

Cầu phao Ninh Cường bắc qua sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B ở tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) có tuổi đời gần 30 năm, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại.

Cầu phao Ninh Cường nối hai xã Nghĩa Hưng và Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình. Cầu có chiều dài 297m, chiều ngang toàn phao 8,4m và lòng đường đi 3,5m.

Do lòng cầu hẹp nên mỗi lần các phương tiện qua lại chỉ đi được một chiều, chiều còn lại các phương tiện phải chờ ở đầu cầu phía bên kia bờ sông.

Các điểm nối giữa hai phao bồng bềnh cũng như đường dẫn xuống cầu dốc khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện, hai bên thành cầu được dựng rào chắn bằng sắt kiên cố.

Quy định đối với các phương tiện lưu thông qua cầu phao chỉ được phép có trọng tải tối đa 10 tấn, chiều cao dưới 3,5m. Cầu phao thiết kế dạng sà lan, có 8 phao nổi kết nối với nhau bằng dầm sắt được buộc bằng dây thép to và xích chắc chắn để đảm bảo an toàn.

Để thuận tiện cho các phương tiện thủy, hàng ngày cầu phao Ninh Cường được cano kéo phao ra để mở luồng lưu thông cho tàu, thuyền đi lại vào các khung giờ: 9h-10h và 15h-16h. Sau đó, cầu phao lại được cano kéo lại để kết nối đường cho các phương tiện trên bờ qua sông.

Để thay thế cho cầu phao Ninh Cường đã cũ, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã có quyết định đầu tư dự án Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B. Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ Xây dựng làm Chủ đầu tư) với tổng số vốn gần 600 tỷ đồng.

Cầu Ninh Cường được xây dựng để thay thế cho cầu phao tạo cầu nối giao thông đường bộ hai bên sông, giải tỏa xung đột giao thông giữa vận tải đường bộ và đường thủy, tạo kết nối thuận lợi trên tuyến quốc lộ 37B, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông; giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực tỉnh Ninh Bình nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Hồng nói chung.

Trong ảnh, các phương tiện nối đuôi nhau chờ qua cầu phao Ninh Cường phía bên xã Ninh Cường. Việc đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế cầu phao được người dân hai xã Nghĩa Hưng và Ninh Cường mong mỏi từ lâu, nhằm rút ngắn thời gian qua lại 2 bên sông, giảm chi phí đi lại.

Hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục và chuẩn bị khởi công. UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, để đẩy nhanh GPMB, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.