UBND TP Đồng Nai vừa ban hành công văn yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm trật tự xây dựng, đất đai tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray (xã Sông Ray, TP Đồng Nai).

Theo đó, công văn nêu rõ tại phạm vi khu đất khoảng 1,37ha thuộc các thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295, tờ bản đồ địa chính 90 xã Sông Ray do bà Trần Thị Thanh Nhàn (có nghệ danh là Lý Nhã Kỳ) là người được cấp quyền sử dụng đất đối với các thửa đất trên.

Theo quan sát chiều 17/11, các thửa đất trên nằm xung quanh khu vực hồ Sông Ray, nhiều vị trí đang được trồng cây hoặc có công trình xây dựng trên đất. Hiện trạng thửa đất 477 tờ bản đồ số 90 có một căn nhà xây kiểu tiền chế với dáng dấp khu nghỉ dưỡng, hồ bơi, bãi cỏ, cây xanh.

Khu vực ven hồ được rào chắn kín đáo, tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài. Bên trong được bố trí hệ thống cây xanh, thảm cỏ và nhiều hạng mục công trình kiên cố.

Sát mép nước trong xanh của hồ Sông Ray, bến thuyền riêng cùng các dãy ghế nghỉ dưỡng được bố trí để ngắm cảnh, thư giãn.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trường sử dụng đất, xác minh vị trí chính xác của từng công trình so với ranh giới thửa đất; mục đích sử dụng tại vị trí xây dựng; thời điểm hình thành công trình; hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có); giấy phép hoặc căn cứ miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Cơ quan chức năng TP Đồng Nai xác định 15 thửa đất của bà Trần Thị Thanh Nhàn có gần 99% diện tích trong bảng kê thuộc nhóm đất nông nghiệp. Hai thửa có phần đất ở là thửa 477 (150m2) và thửa 295 (300m2).

Riêng thửa đất số 477, bảng kê ghi diện tích 2.507m2, gồm 150m2 đất ở và 2.357,7m2 đất trồng cây lâu năm, nằm gần hồ, quy hoạch sử dụng đất năm 2030 là đất thương mại, dịch vụ.

Chiều 17/11, trao đổi với báo Dân trí, ông Phan Tấn Tài, Chủ tịch UBND xã Sông Ray, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai, địa phương đã thành lập Tổ kiểm tra gồm một Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, cùng đại diện các phòng, ban liên quan phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai TP Đồng Nai chi nhánh Cẩm Mỹ rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng và sẽ có báo cáo cụ thể, đúng thời gian về 15 thửa đất liên quan.

Theo ông Phan Tấn Tài, qua rà soát ban đầu, khu vực này hiện không kinh doanh, buôn bán dịch vụ. Trên đất chỉ có một số phòng ở và một hồ bơi nằm trong thửa đất rộng 150m2.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, địa phương đang kiểm tra, rà soát toàn diện; nếu phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý hành chính và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Sông Ray là hồ chứa nước nhân tạo với diện tích hơn 2.500ha, được hoàn thành năm 2011. Hồ Sông Ray nằm giáp ranh giữa thành phố Đồng Nai và TPHCM, trong đó diện tích mặt nước thuộc quản lý của Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TPHCM. Hồ có dung tích chứa lên đến hơn 215 triệu m3, với diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2.

Sơ đồ 15 thửa đất khu vực ven hồ Sông Ray (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Vị trí hồ Sông Ray (Ảnh: Google Maps).