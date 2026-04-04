Hiện trạng các công trình FLC bàn giao cho Sầm Sơn trước ngày đấu giá (Video: Thanh Tùng).

Mới đây, UBND phường Sầm Sơn đã ban hành phương án, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản hình thành từ dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương.

Các hạng mục được đưa ra đấu giá chủ yếu là hubway (quầy kinh doanh dịch vụ bar và giải khát) và hệ thống tắm tráng (tắm nước ngọt) do Tập đoàn FLC bàn giao lại cho địa phương. Tổng giá khởi điểm cho quyền khai thác các công trình trong thời hạn 5 năm là hơn 51 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, các hubway dọc bãi biển Sầm Sơn đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Bên trong hubway 8, cát biển phủ kín sàn, đồ đạc ngổn ngang do bị bỏ hoang nhiều ngày. Theo người dân địa phương, số lượng cát biển này tồn đọng từ thời điểm mùa mưa bão 2025, nhưng đến nay chưa được xử lý.

Một phòng chức năng bên trong hubway dọc bãi biển nhếch nhác. Những bức tường loang lổ, nấm mốc khiến nơi đây trông không khác gì một căn nhà hoang.

Các thiết bị hư hỏng, quạt thông gió hoen gỉ do lâu ngày không sử dụng và không được bảo quản cẩn thận.

Có rất nhiều hubway dọc bãi biển bị hư hỏng hệ thống cửa kính. Trong ảnh là những mảnh vụn cửa kính bị vỡ nằm ngổn ngang dưới sàn nhà.

Phía bên ngoài bãi cát, các khu tắm tráng (tắm nước ngọt) cũng trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp.

Các hệ thống cột bơm nước để tắm tráng bị gió bão và sóng biển xô đổ ngả nghiêng trên bãi cát. Dù đã nhiều tháng trôi qua, nhưng tình trạng này đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Tại một số hubway còn xảy ra tình trạng người dân mang ngựa đến xích trước cổng.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến mùa du lịch hè, phường Sầm Sơn đang triển khai sửa chữa hệ thống vỉa hè. Tuy nhiên, các hạng mục hubway vẫn chưa có phương án khắc phục, sửa chữa vì đang đợi kế hoạch đấu giá quyền khai thác.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương do Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng với vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, hoàn thành và khai thác từ mùa du lịch năm 2016. Công trình gồm 14 hubway, các khu tắm tráng, khu vui chơi trẻ em, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các chòi quan sát dọc bãi biển Sầm Sơn.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác không hiệu quả, đến năm 2022, Tập đoàn FLC đã có văn bản tự nguyện bàn giao cho chính quyền địa phương mà không yêu cầu hoàn trả kinh phí, dù thời gian khai thác theo hợp đồng (29 năm) vẫn chưa kết thúc.

Đầu năm 2025, công trình mới thực hiện xong thủ tục sở hữu toàn dân và giao cho UBND phường Sầm Sơn quản lý để làm thủ tục đấu giá quyền khai thác.

Vị trí khu du lịch biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).