Sau vụ nữ sinh lớp 12 tử vong vì va chạm với rơ-moóc được đặt tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An), tình trạng nhiều rơ-moóc, container tách khỏi xe đầu kéo, đậu trên đường, nhưng thiếu cảnh báo đang khiến người đi đường lo ngại.

Hiểm họa rình rập

Như Dân trí đã thông tin, chiều 10/11, nữ sinh lớp 12 tên V.Y.N. (17 tuổi, ngụ phường An Phú) lái xe gắn máy trên đường số 27, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An) đã va chạm với một rơ-moóc đậu trên đường khiến nạn nhân tử vong.

Đáng chú ý, chiếc rơ-moóc liên quan đã được tách khỏi đầu kéo, đậu trên đường, nhưng không đặt cảnh báo. Phương tiện cũng không có biển số và không còn đèn hậu.

Hiện trường vụ xe gắn máy va chạm rơ-moóc làm nữ sinh lớp 12 tử vong chiều 10/11 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 1h30 ngày 9/11, anh D.K.D. (21 tuổi) và anh L.T.T. (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) chở nhau bằng xe điện chạy trên đường ĐT 743.

Khi đến điểm giao với đường số 25 Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An), chiếc xe điện tông vào phần đuôi của ô tô đầu kéo container đang dừng đậu sát vỉa hè. Vụ tai nạn khiến anh D. tử vong tại chỗ, anh T. bị thương.

Trước đó, gần 2h ngày 23/8, một nam thanh niên 21 tuổi chạy xe máy trên đường không số, đoạn gần cổng Công ty xe đạp Bình Minh (phường Dĩ An) đã tông vào đuôi rơ-moóc đang đậu bên đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đoạn đường xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng, trong khi nhiều xe đầu kéo và rơ-moóc đậu dọc hai bên đường.

Như vậy, chưa đầy 3 tháng, tại phường Dĩ An đã xảy ra 3 vụ tai nạn chết người liên quan đến rơ-moóc, xe đầu kéo container dừng đậu trên đường. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn từ những chiếc rơ-moóc, xe đầu kéo container đậu trên đường trong các khu công nghiệp ở TPHCM.

Một rơ-moóc chở container bị tách khỏi xe đầu kéo và đậu trên đường số 8 Khu công nghiệp Sóng Thần 1 nhưng chỉ được cảnh báo bằng nhành cây (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ghi nhận của Dân trí tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 (phường Dĩ An), nhiều chiếc rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc chở container được tách khỏi đầu kéo rồi đậu lại ven đường. Một số phương tiện không có đèn chiếu sáng, thiếu thiết bị phản quang hoặc cảnh báo để người đi đường nhận biết từ xa. Trong khi đó, các rơ-moóc có kích thước lớn, chiếm một phần không gian lưu thông.

Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm, tại những đoạn đường thiếu ánh sáng.

Ông Lê Anh Hựu (ngụ đường ĐT 743, phường An Phú) đã từng chứng kiến nhiều vụ xe máy tông vào đuôi xe đầu kéo container dừng đậu trên đường ĐT 743, đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Ông Hựu cho rằng, tình trạng xe đầu kéo container dừng, đậu trên đường nhưng không bật đèn cảnh báo hoặc đặt vật cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn.

“Như tuyến đường ĐT 743, tình trạng xe đầu kéo container dừng, đậu rất nhiều, dù đây là tuyến đường huyết mạch, có đông người đi xe máy. Nhiều lần tôi chụp ảnh và đăng thông tin lên mạng xã hội để nhắc nhở các tài xế và người đi xe máy nhận diện nguy hiểm”, ông Hựu kể.

Chị Mỹ Hạnh (quê Nghệ An) cũng lo ngại tình trạng xe đầu kéo container, rơ-moóc đậu tràn lan trong Khu công nghiệp Sóng Thần 1.

Theo chị Hạnh, nhiều công nhân làm ca đêm, đến sáng sớm tan ca và lái xe máy về nhà trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ. Đây là thời điểm người đi đường dễ mất tập trung, trong khi những rơ-moóc thiếu đèn cảnh báo có thể trở thành mối nguy hiểm, dẫn đến tai nạn giao thông.

Hàng nghìn trường hợp vi phạm

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 12/11, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM), cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT thành phố đã lập biên bản xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đậu xe sai quy định. Phần lớn các trường hợp được xử lý qua hình thức phạt nguội.

Những chiếc rơ-moóc đậu trên đường số 27 Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Riêng tại phường Dĩ An, trong khoảng 7.000 trường hợp vi phạm, có 1.050 trường hợp liên quan đến xe đầu kéo container.

Theo lãnh đạo PC08, 11 tháng đầu năm, TPHCM xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện dừng đậu, làm 63 người chết và 45 người bị thương.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết, thời gian tới, Phòng CSGT Công an TPHCM sẽ tiếp tục xử lý nghiêm hành vi dừng, đậu sai quy định thông qua tuần tra, kiểm soát và tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp. Trong đó, lực lượng chức năng ưu tiên sử dụng hình ảnh để xử phạt nguội.

Tại các khu công nghiệp, lực lượng CSGT tập trung nhắc nhở tài xế, nhất là người điều khiển xe đầu kéo container chấp hành biển cấm dừng, cấm đậu trên các đường nhánh. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và doanh nghiệp vận tải vận động tài xế không dừng, đậu tràn lan, lấn chiếm lòng đường.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM phát biểu tại buổi họp báo chiều 12/11 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngoài ra, PC08 cũng sẽ phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM, UBND và công an các phường, xã cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp rà soát bất cập về tổ chức giao thông, đề xuất bổ sung biển cấm dừng, cấm đậu, đèn chiếu sáng và vạch kẻ đường.