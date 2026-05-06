Hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 17 của Thủ tướng về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Đây là một trong những bước đi quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu chiến lược: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế”.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám bệnh miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng (Ảnh: Quang Vinh).

Để tổ chức triển khai đồng bộ, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các lãnh đạo địa phương khẩn trương chỉ đạo triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu được Thủ tướng nhấn mạnh phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm hiệu quả, khả thi, đạt được các mục tiêu đề ra.

Bộ Y tế cũng cần hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử; bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VNeID; xây dựng, ban hành chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí để thống nhất, quản lý liên thông, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội. Những nhiệm vụ này, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trong tháng 5.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý cần củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; bảo đảm nguồn nhân lực, thiết bị y tế, thuốc và tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia thực hiện.

Bộ Công an được giao chủ trì triển khai kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ việc lập, cập nhật thông tin quản lý Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và xác thực thông tin người dân khi tham gia khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp để khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên ngay đầu năm học 2026-2027.

Về phía các địa phương cần phối hợp thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn theo các nhóm đối tượng; kết hợp khám tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế với tổ chức các đợt khám lưu động tại cộng đồng, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo…

Thủ tướng yêu cầu bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Mặt khác, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường số lượng bác sĩ làm việc tại y tế cơ sở chú trọng thực hiện hiệu quả cơ chế luân chuyển, điều động cán bộ y tế về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người lao động hằng năm theo quy định của pháp luật.