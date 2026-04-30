Hé lộ những hiện vật trong xe tăng bị vùi lấp ở biển Quy Nhơn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai với sự phối hợp của lực lượng chức năng liên quan đã trục vớt thành công xe tăng bị vùi lấp dưới cát biển Quy Nhơn suốt hàng chục năm (Ảnh: Dũng Nhân).

Từ đầu giờ chiều 29/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng với đơn vị liên quan triển khai trục vớt xe tăng bị vùi lấp dưới biển Quy Nhơn (Ảnh: Công Sơn).

Lực lượng chức năng rà phá bom mìn, bảo đảm an toàn trước khi triển khai phương án trục vớt chiếc xe tăng.

Trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện bên trong và xung quanh phương tiện có nhiều vật dụng quân sự, gồm súng các loại, đạn và băng đạn, cùng 9 đầu đạn pháo.

Lực lượng chức năng xác định các loại đạn pháo, trong đó có những quả vẫn còn nguyên kíp nổ, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm nếu không được xử lý đúng quy trình kỹ thuật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một số mẩu xương và vật dụng cá nhân như dây chuyền inox, giày.

Xe tăng có kích thước rộng khoảng 3m, cao 2,7m, dài gần 6m (không tính nòng pháo), nhưng chưa xác định chủng loại và đơn vị sở hữu.

Lực lượng Công binh kiểm tra bên trong xe tăng. Sau đó, phương tiện được cẩu lên bờ, đưa về xưởng sửa chữa của Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) để đánh giá chất lượng và đề xuất phương án xử lý tiếp theo.

Nhiều bộ phận của xe tăng đã hoen gỉ, hư hỏng nặng sau suốt thời gian dài bị chôn vùi dưới biển.

Người dân theo dõi quá trình trục vớt xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn.

Vị trí xe tăng được trục vớt tại bãi biển Quy Nhơn, đoạn đầu đường Xuân Diệu, đối diện Alatra Seaview Quy Nhơn Hotel (Ảnh: Google Maps).