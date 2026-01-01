Hé lộ nguyên nhân tháp cẩu bất ngờ đổ sập xuống đường ở Đà Nẵng

Ngày 1/1, UBND phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã có báo cáo chính thức về sự cố gãy cần cẩu xảy ra tại công trình xây dựng trên đường 2 Tháng 9 vào ngày 31/12/2025.

Công trình xảy ra sự cố là dự án The One Tower, hạng mục xây dựng văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư.

Cần cẩu xảy ra sự cố vào ngày 31/12/2025 (Ảnh: A Núi).

Sự cố xảy ra trong quá trình thi công cọc khoan nhồi. Khi xe cần cẩu bánh xích đang thực hiện cẩu tải khối thép dài khoảng 19m bất ngờ bị đổ, chắn ngang kiệt số 4 đường 2 Tháng 9.

Vụ việc khiến một đoạn tường rào của Bảo tàng điêu khắc Chăm bị sập, làm đứt dây điện hạ áp, gãy một trụ điện.

Đến khoảng 15h ngày 31/12/2025, hệ thống điện đã được khắc phục. Đơn vị thi công đang sửa chữa phần tường rào bị hư hỏng và dự kiến hoàn thành trước ngày 5/1.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h ngày 31/12/2025, cần cẩu trong khu vực công trình trên bất ngờ bị gãy. Tại hiện trường cho thấy phần tháp cẩu dài bị gãy ngang, đổ ra khu vực mặt đường.

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người.