HĐND TPHCM xem xét chính sách về sắp xếp khu phố, ấp tại kỳ họp giữa năm

Ngày 5/6, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức phiên họp liên tịch với lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhằm thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị do Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì.

Buổi làm việc có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các ban thuộc HĐND thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì hội nghị (Ảnh: Thái Long).

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung rà soát, cho ý kiến đối với dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Hội nghị đã xem xét các nhóm nội dung trình HĐND thành phố liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính - ngân sách, quản lý đô thị, an sinh xã hội và các cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy TPHCM. Trong đó có các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Cụ thể, HĐND thành phố sẽ xem xét các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới.

Kỳ họp cũng dự kiến xem xét các nội dung liên quan đến công tác phân bổ, điều chỉnh và bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách theo chỉ đạo của Trung ương; bảo đảm nguồn lực phục vụ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham dự hội nghị (Ảnh: Thái Long).

Dự kiến, kỳ họp giữa năm 2026 của HĐND TPHCM cũng xem xét việc chuẩn bị các cơ chế, chính sách và nguồn lực phục vụ công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức khu phố, ấp; bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia công tác ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ đang được Trung ương chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; bảo đảm chất lượng, tính khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn và các nhiệm vụ phát triển trọng tâm của thành phố. Các nội dung trình HĐND phải được nghiên cứu kỹ, đánh giá đầy đủ tác động, tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết, tránh dàn trải, hình thức.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu đúng tiến độ để phục vụ công tác thẩm tra và chuẩn bị kỳ họp. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết nghị của HĐND thành phố, UBND TPHCM phải hoàn tất việc trình hồ sơ, tài liệu chậm nhất vào ngày 12/6 để các Ban HĐND thành phố tổ chức thẩm tra theo quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ chung của kỳ họp.