HĐND Quảng Ninh thông qua 11 nghị quyết quan trọng, gắn liền cuộc sống

Ngày 14/11, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và quyết nghị nhiều nội dung lớn của tỉnh. Sau nửa ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình và biểu quyết thông qua 11 nghị quyết.

Kỳ họp biểu quyết thông qua các nghị quyết (Ảnh: QMG).

Trong số 11 nghị quyết được thông qua có nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội.

Đơn cử có nghị quyết về hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2025-2030, kỳ vọng giúp cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe học đường.

Nghị quyết tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách và đối tượng đặc thù giai đoạn 2026-2030, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với người yếu thế trong xã hội.

Kỳ họp cũng thông qua quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông công lập và chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục tư thục. Đây là những quy định nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nhất là đối với nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác là nghị quyết về chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giai đoạn 2026-2030. Chính sách này hướng tới việc hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tạo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống và góp phần giảm nghèo bền vững.

Kỳ họp thông qua mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã giai đoạn 2026-2030. Việc quy định mức thu phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm nguồn thu ngân sách.

Ngoài ra, HĐND tỉnh phê duyệt nghị quyết về hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, giúp người chăn nuôi giảm bớt thiệt hại và ổn định tái sản xuất.

Trong lĩnh vực đầu tư công, HĐND tỉnh quyết nghị điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2025. Việc điều chỉnh kịp thời nguồn lực đầu tư được kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và nâng cao hiệu quả giải ngân.

Cùng với đó, nghị quyết quy định mức chi cho hội đồng tư vấn khoa học - công nghệ và lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập trong các dự án đầu tư nhằm tăng cường chất lượng thẩm định và tính minh bạch trong quá trình triển khai.

Kỳ họp cũng thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ban hành năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; đồng thời hủy bỏ danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Các quyết định này nhằm bảo đảm tính phù hợp với tình hình mới, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả quản lý.

Ngoài ra, HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đợt 7 năm 2025, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp (Ảnh: QMG).

Phát biểu bế mạc, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết để sớm phát huy hiệu lực trong thực tế. Bà đề nghị các sở, ngành và địa phương tập trung tham mưu văn bản hướng dẫn, điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công - động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2025.

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý việc triển khai chính sách an sinh xã hội cần được thực hiện đồng bộ, đúng đối tượng, công khai và minh bạch. Trong đó, chính sách hỗ trợ sữa học đường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học phải nhanh chóng được đưa vào cuộc sống; chính sách tặng quà Tết, tín dụng ưu đãi và hỗ trợ dịch bệnh động vật cần được thực hiện đúng thời điểm và không để xảy ra bỏ sót.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh cũng đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực mô hình chính quyền hai cấp, tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu. Việc củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở được nhấn mạnh nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chuẩn bị chu đáo báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ HĐND khóa XIV và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Tỉnh sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh cũng chủ động chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy định, dân chủ và đúng tiến độ.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục sâu sát cơ sở, gắn bó với cử tri và theo dõi việc giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ.