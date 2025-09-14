Hàng trăm hộ dân "mắc kẹt" trong dự án treo hơn 2 thập kỷ ở TPHCM

Cuộc sống khó khăn của người dân tại dự án treo hơn 20 năm ở TPHCM (Video: Lan Ngọc).

Hơn hai thập kỷ trôi qua kể từ khi được phê duyệt vào năm 2004, dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng (phường Bình Phú, TPHCM) vẫn đang trong tình trạng "đứng hình" do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Hàng trăm hộ dân sống cạnh đại lộ Võ Văn Kiệt đang phải đối mặt với cuộc sống tạm bợ, chờ đợi trong vô vọng.

Ban đầu, dự án khu nhà ở chung cư cao tầng này có tổng diện tích 123.062m², sau đó được điều chỉnh xuống còn 73.877m². Với 185 hộ dân bị ảnh hưởng, đến nay, nhiều hộ vẫn chưa được giải tỏa, khiến cuộc sống của họ rơi vào bế tắc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực xung quanh dự án ngập tràn rác thải sinh hoạt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân.

Bà Vũ Thị Vy (69 tuổi), chủ căn nhà được xây dựng từ năm 1993, chia sẻ về cuộc sống khó khăn trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Với diện tích chưa đầy 20m2, đây là nơi sinh sống của 11 thành viên trong gia đình. Sau 3 lần nâng nền, chiều cao từ nền đến trần nhà chỉ còn khoảng 1,5m, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng bất tiện.

"Căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, gia đình cũng muốn sửa sang để sinh sống nhưng vì nằm trong đất dự án nên không làm được. Cũng mong dự án sẽ sớm triển khai, khẩn trương bồi thường để người dân như chúng tôi có nơi ở mới, ổn định cuộc sống", bà Vy bày tỏ.

Hầu hết các căn nhà trong khu vực dự án đều được xây dựng tạm bợ, sơ sài, phản ánh cuộc sống khó khăn của người dân nơi đây.

Đa số người dân còn bám trụ tại dự án là công nhân nghèo, mưu sinh bằng nghề thu nhặt ve chai.

Bà Tô Ngọc Cơ (76 tuổi) cùng con gái sống trong căn phòng chưa đầy 10m2, đồ đạc lộn xộn. Những ngày nắng nóng, gia đình bà phải chật vật chống chọi với cái nóng hầm hập từ mái tôn.

21 năm là một khoảng thời gian dài, đủ để nhiều người dần quên đi cái tên dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng, cùng với những lời hứa "treo" lơ lửng.

Những con đường chi chít "ổ gà, ổ voi" là hình ảnh quen thuộc tại khu vực này.

Một phần khu đất đã được thu hồi của dự án hiện đang được rào lưới thép, bên trong cỏ cây mọc um tùm, tạo nên một khung cảnh hoang tàn giữa lòng đô thị.

Với việc TPHCM đang hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị vùng Đông Nam Bộ, việc giải quyết dứt điểm những công trình "đứng hình" như dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng là vô cùng cấp thiết. Người dân nơi đây đang rất mong mỏi các cấp chính quyền sớm tháo gỡ vướng mắc, để họ không còn phải sống trong cảnh tạm bợ, chờ đợi và bị lãng quên.

Vị trí dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).