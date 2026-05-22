Hàng trăm con chim quý hiếm có tên trong Sách đỏ xuất hiện tại Hòa Thịnh

Ngày 22/5, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), xác nhận thời gian gần đây, hàng trăm con cò nhạn (còn gọi là cò ốc) quý hiếm đã đến cánh đồng lúa của địa phương để tìm thức ăn, thu hút sự quan tâm của người dân.

Hàng trăm con cò nhạn quý hiếm xuất hiện trên cánh đồng tại xã Hòa Thịnh (Ảnh: Phương Nguyễn).

Theo ông Lành, khoảng tháng 3 vừa qua, đàn cò nhạn từng bay về khu vực này và nay tiếp tục quay lại theo mùa di cư. Hình ảnh đàn chim quý hiếm sải cánh, thong thả kiếm ăn giữa cánh đồng tạo nên khung cảnh sinh động, khiến nhiều người thích thú khi được tận mắt chiêm ngắm loài động vật có tên trong Sách đỏ.

Với sự xuất hiện của đàn cò nhạn, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân chỉ quan sát, tuyệt đối không săn bắt hay đặt bẫy.

Trước đó, vào giữa tháng 4, đàn cò nhạn khoảng 1.000 con đã xuất hiện trên cánh đồng thuộc địa bàn phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) để kiếm ăn vào ban ngày. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk sau đó đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực tăng cường bảo vệ tại khu vực đàn cò nhạn di cư.

Đàn cò nhạn di cư đến kiếm ăn trên các cánh đồng lúa sau mùa gặt (Ảnh: Phương Nguyễn).

Cơ quan kiểm lâm đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ động vật có tên trong Sách đỏ; không để xảy ra tình trạng săn bắn, bắt, bẫy… đàn cò nhạn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bắt, giết, nhốt, vận chuyển, tàng trữ liên quan đến động vật thuộc danh mục quý hiếm.