Hàng nghìn tấn rác thải tồn đọng, nhiều xã ở Đà Nẵng đồng loạt kêu cứu

Ngày 16/3, các xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Nam Phước và Thu Bồn (trước đây thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã đồng loạt gửi đơn kêu cứu đến UBND thành phố Đà Nẵng về tình trạng hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt tồn ứ kéo dài, không có nơi chứa và xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và bức xúc trong nhân dân.

Tình trạng này bắt nguồn từ tháng 9/2025, khi nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (do Công ty Cổ phần môi trường Huy Hoàng ECO vận hành) buộc phải dừng hoạt động để phục vụ điều tra hành vi chôn lấp hàng chục nghìn tấn rác trái phép. Kể từ đó, rác thải tại các xã thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên (cũ) phải tập trung về các điểm tập kết tạm thời của xã.

Bãi chứa rác thải tạm tại thôn Mỹ Phước, xã Nam Phước, đã quá tải (Ảnh: Công Bính).

Để giải quyết tạm thời, từ ngày 11/10/2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã cho phép Hợp tác xã dịch vụ môi trường Duy Xuyên Xanh thu gom, vận chuyển rác đến xử lý tại khu xử lý rác Tam Nghĩa (xã Núi Thành).

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và số chuyến tiếp nhận, đơn vị này chỉ xử lý được khoảng 42 tấn/ngày, trong khi lượng rác phát sinh thực tế tại 4 xã là 55-60 tấn/ngày, dẫn đến tình trạng tồn đọng rác thải ngày càng nghiêm trọng.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn sau đợt mưa lũ kỷ lục cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, làm phát sinh khối lượng chất thải lớn. Thêm vào đó, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, lượng rác thải cũng tăng đột biến nhưng khu xử lý rác Tam Nghĩa vẫn giữ nguyên công suất tiếp nhận, khiến lượng rác tồn ứ tại các xã lên đến mức báo động.

Theo thống kê, tính đến tuần đầu tháng 3, tổng lượng rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết tạm của 4 xã đã lên đến gần 2.200 tấn. Trong đó, xã Nam Phước là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 700 tấn rác tồn ứ.

Do đơn vị thu gom chỉ lấy rác một tuần 1-2 lần, nên rác chất thành đống trên quốc lộ 14H, đoạn qua các xã Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn (Ảnh: Công Bính).

Ông Văn Bá Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước, bày tỏ sự lo ngại: “Lượng rác sinh hoạt thải ra hàng ngày rất lớn, nhưng mức độ tiếp nhận của bãi chứa rác Tam Nghĩa hạn chế. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng rác thải ra cũng rất lớn nhưng chưa được giải quyết. Tôi có hứa với người dân qua Tết sẽ di chuyển rác đi nhưng đến nay vẫn chưa chuyển đi được vì không có chỗ, do đó người dân đã phản ảnh và bức xúc”.

Trước tình hình cấp bách này, lãnh đạo 4 xã nêu trên đã có đơn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Đà Nẵng, khẩn thiết đề nghị có hướng giải quyết triệt để lượng rác đang tồn đọng và phát sinh hàng ngày, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ổn định đời sống người dân.