Hàng nghìn tấn mật mía tràn ra sau tiếng sét được thu gom như thế nào?

Ngày 5/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sông Lam (đóng tại xã Nhân Hòa, Nghệ An), cho biết đơn vị đang tập trung toàn lực để xử lý hậu quả sự cố xảy ra vào chiều 3/5.

Theo ông Hùng, vào khoảng 17h ngày 3/5, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc và sét. Trong lúc thời tiết diễn biến phức tạp, một tia sét đã đánh trúng bồn chứa mật mía của nhà máy, tạo ra vết thủng lớn khiến lượng mật bên trong tràn ra ngoài.

Bể chứa mật mía của Công ty mía đường Sông Lam bị sét đánh thủng, tràn ra bên ngoài (Ảnh: Mạnh Hùng).

Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra khắp khuôn viên nhà máy, thiệt hại tài sản ước tính 7-8 tỷ đồng; không gây thiệt hại về người.

Theo ông Hùng, ngay sau khi xảy ra sự cố, nhà máy đã khẩn trương đắp bờ tạm để ngăn mật mía lan rộng, huy động máy bơm hút lượng mật tràn vào các bể dự phòng và bể chứa của nhà máy chè.

Song song với đó, đơn vị điều động nhân lực thu gom thủ công, đưa mật mía vào các can để xử lý. Đối với phần còn bám trên nền, công ty sử dụng bã mía rải lên để thấm hút, sau đó thu gom đưa vào lò đốt phát điện, phần còn lại được chuyển về xưởng sản xuất phân bón để tận dụng.

Ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, động viên doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Phía Công ty mía đường huy động máy móc thu gom, xử lý lượng mật mía tràn ra khuôn viên (Ảnh: Mạnh Hùng).

Theo ông Lục, lượng mật mía bị tràn là nguyên liệu ép trực tiếp từ cây mía, không chứa hóa chất độc hại nên không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Phía công ty đã đóng cổng khu vực xảy ra sự cố, huy động lực lượng thu gom, xử lý lượng mật mía tràn ra và cơ bản đã hoàn tất.

“Hiện thiệt hại cụ thể chúng tôi đang tiếp tục rà soát. Sau sự cố, doanh nghiệp cũng đã có báo cáo bằng văn bản gửi địa phương và các cơ quan cấp tỉnh theo quy định”, ông Lục thông tin.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 17h ngày 3/5, tại xã Nhân Hòa (huyện Anh Sơn cũ) xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sét. Một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía của nhà máy đường, gây thủng bể, làm tràn toàn bộ lượng mật ra khuôn viên.

Một số công nhân có mặt tại thời điểm xảy ra sự cố cho biết hiện tượng tràn diễn ra rất nhanh, lực lượng tại chỗ chỉ kịp triển khai các biện pháp ban đầu nhằm khoanh vùng, hạn chế mật tiếp tục lan rộng.

Cơ quan chức năng, doanh nghiệp đang phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn sản xuất và môi trường.