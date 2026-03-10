Hàng loạt chim trời được đăng ký nuôi sau yêu cầu chứng minh nguồn gốc

Ngày 10/3, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế thông tin, thời gian qua lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra các điểm cà phê, điểm giao lưu, cơ sở mua bán, kinh doanh chim cảnh.

Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế đã chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức tuyên truyền, xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã.

Thú nuôi chim cảnh đã có từ lâu và không chỉ riêng ở thành phố Huế mà trên địa bàn cả nước (Ảnh: Cao Tiến).

Từ năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng thành phố Huế đã phát hiện và xử lý 13 vụ mua bán, quảng cáo kinh doanh động vật rừng trái phép, tịch thu 295 cá thể chim trời, trong đó 5 cá thể thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, xử phạt hành chính nhiều trường hợp với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Sau yêu cầu chứng minh nguồn gốc hợp pháp khi mang chim cảnh đến quán cà phê, điểm giao lưu của cơ quan chức năng, đến nay, trên địa bàn thành phố Huế đã có 32 cá nhân đăng ký nuôi loài động vật rừng thông thường này.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, số lượng chim cảnh hợp pháp hiện có tại các cơ sở nuôi là 845 cá thể, chủ yếu là chim chào mào, yến phụng, công Ấn Độ.

Cơ quan chức năng thành phố Huế tái thả nhiều cá thể chim trời về môi trường tự nhiên (Nguồn: Kiểm lâm thành phố Huế).

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, cho biết việc siết chặt quản lý hoạt động nuôi nhốt chim rừng giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, ngăn chặn hành vi săn bắt, đặt bẫy, tận diệt động vật hoang dã.

Theo ông Tuấn, thú nuôi chim cảnh đã có từ lâu và không chỉ riêng ở thành phố Huế mà trên địa bàn cả nước. Một bộ phận người dân còn có quan điểm nuôi chim cảnh không cần phải chứng minh nguồn gốc và không vi phạm pháp luật.

Trước đó, lực lượng kiểm lâm thành phố Huế đã phối hợp chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra, tuyên truyền quy phạm pháp luật về động vật hoang dã, chim trời.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh không mua bán động vật hoang dã, chim trời, chim di cư trái quy định pháp luật. Chủ quán, điểm giao lưu cần đề nghị khách hàng xuất trình hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp khi mang chim cảnh đến uống cà phê.

Ông Tuấn cho biết thời gian qua, việc yêu cầu giấy tờ chứng minh nguồn gốc chim khi đem đến quán cà phê của Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế đã được chia sẻ, lan tỏa rộng rãi, nhiều người đồng tình ủng hộ, nhưng cũng có một số ý kiến phản đối.

“Pháp luật đã quy định thì mọi người dân và cơ quan thi hành phải chấp hành, không chỉ đối với riêng thành phố Huế mà tất cả các địa phương khác trên cả nước”, ông Tuấn nêu quan điểm.