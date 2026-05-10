Hàng loạt cây xanh trong công viên trung tâm bị chết khô

Công viên hồ Bồng Sơn, hay còn gọi công viên trung tâm nằm tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh có tổng diện tích quy hoạch hơn 40ha. Đây là không gian xanh, hồ điều hòa quan trọng, được cải tạo và nâng cấp để trở thành nơi vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, công viên này xuất hiện tình trạng cây xanh chết khô hàng loạt.

Nhiều cây xanh cao lớn khô khốc, trụi lá, vỏ cây nứt nẻ, bong tróc từng mảng.

Một gốc cây có đường kính khoảng 50cm đã bị cắt ngang thân, phần gỗ bên trong mục nát, nhiều khả năng không thể phục hồi.

Không ít cây xanh gãy ngang thân, nằm vất vưởng dưới nền đất, chưa được thu dọn kịp thời.

Tại một góc khác của công viên hồ Bồng Sơn, nhiều cây xanh chết được cắt thành khúc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Thành Sen cho biết cây xanh tại công viên hồ Bồng Sơn được bàn giao cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh quản lý, chăm sóc. Số cây bị chết, nguyên nhân chính do ảnh hưởng của 2 cơn bão lớn (bão số 5 và số 10) xảy ra trong năm 2025 khiến cây ngã đổ, bầu rễ suy yếu.

Vị trí công viên hồ Bồng Sơn (Ảnh: Google Maps).