Hàng chục ô tô nối đuôi nhau chờ "mở cửa" cao tốc Hậu Giang - Cà Mau

Trước đó, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đã dừng việc khai thác tạm thời đoạn Hậu Giang - Cà Mau của tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kể từ 13h ngày 16/3, để tiếp tục tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Nhiều ô tô hướng Cà Mau đứng chờ "mở cửa" cao tốc (Ảnh: CTV).

Theo ghi nhận, lúc 11h30 ngày 29/4, đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức được thông xe trở lại sau gần 1,5 tháng tạm đóng.

Tại nút giao IC12 giáp với quốc lộ 63 (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau), trước giờ “mở cửa” cao tốc, có nhiều ô tô nối đuôi chờ đợi. Nhiều tài xế tỏ ra háo hức khi tuyến cao tốc hoạt động trở lại.

Anh Bền (trú tại tỉnh Cà Mau) cho biết rất vui khi cao tốc được thông xe trở lại. Theo anh, khi đi tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian hơn rất nhiều so với các tuyến khác như Quảng Lộ - Phụng Hiệp hay quốc lộ 1A.

Nhiều tài xế chia sẻ, đường cao tốc mở lại đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 giúp việc đi lại thuận tiện, tiết kiệm thời gian.

"Thời điểm này có cao tốc từ Cà Mau đi thẳng lên Cần Thơ vui chơi nghỉ lễ thấy thoải mái lắm", một tài xế nói.

Ô tô đi vào cao tốc sau khi được cho thông xe trở lại (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó hôm 15/3, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo tạm dừng khai thác đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Đây là đoạn cơ bản hoàn thành tuyến chính và được thông xe đưa vào khai thác tạm kể từ ngày 19/1, đã phát huy được hiệu quả khi phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp khi di chuyển từ Cần Thơ về Cà Mau.

Tuy nhiên, trên tuyến còn một số hạng mục phụ trợ cần tiếp tục thi công hoàn thiện như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng...

Do đó, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đã dừng việc khai thác tạm thời tuyến cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau kể từ 13h ngày 16/3, để tiếp tục tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại.

“Việc này để đảm bảo việc khai thác được hiệu quả và an toàn tuyệt đối trước khi đưa dự án vào khai thác chính thức”, theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.