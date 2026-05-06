Hàng chục hộ dân bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Những ngày gần đây, hàng chục hộ dân tại xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng đã tích cực di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho lực lượng chức năng, phục vụ thi công dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, trú tại thôn Tân Phú 2, xã Gia Hiệp, cho biết gia đình ông có căn nhà và hơn 4.000m2 vườn cà phê, bơ nằm trong vùng giải tỏa của dự án. "Gia đình đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Mặc dù giá đền bù không cao, chúng tôi vẫn mong muốn cơ quan chức năng có thêm chính sách hỗ trợ", ông Ngọc chia sẻ.

Tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đoạn qua xã Gia Hiệp thuộc gói thầu XL, do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành đảm nhiệm. Đại diện đơn vị này cho biết, từ giữa tháng 4, nhiều hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Ông Đinh Văn Hiếu, xã Gia Hiệp, cho biết gia đình ông có 2ha cà phê, trong đó 2.600m2 nằm trong vùng quy hoạch cao tốc. "Sau khi áp bảng giá đất và tài sản trên đất, gia đình tôi nhận được 870 triệu đồng. Khoản tiền này không cao so với giá thị trường, nhưng vì mục tiêu chung, chúng tôi vui vẻ chấp nhận và hy vọng con đường sớm hoàn thành", ông Hiếu bày tỏ.

Một hộ dân đã hoàn tất tháo dỡ chuồng trại chăn nuôi, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo đại diện đơn vị thi công, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Do nhiều vị trí người dân chưa bàn giao, việc thi công công trình phải chia thành nhiều mũi khác nhau.

Ông Lê Đức Tài, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành, cho biết: "Ở những vị trí người dân đã hoàn tất giao mặt bằng, chúng tôi thực hiện san gạt và bắt tay vào xây dựng. Người dân bàn giao tới đâu, chúng tôi sẽ xây dựng tới đó".

Ông Tài cũng thông tin thêm, tại các vị trí đã được giao mặt bằng, đơn vị thi công đang tiến hành làm đường công vụ, đường dân sinh, sau đó sẽ xây dựng nền đường cao tốc.

Những đoạn đường đầu tiên của dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đang được triển khai tại khu vực xã Gia Hiệp.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài hơn 73km, bắt đầu từ phường 1, TP Bảo Lộc và kết thúc tại nút giao với cao tốc Liên Khương - Prenn (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). Tuyến đường này đi qua địa bàn 10 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng.

Với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h và tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng, dự án dự kiến khởi công vào cuối tháng 6/2025 và hoàn thành vào cuối năm 2027. Đây là một phần quan trọng trong trục cao tốc nối TPHCM với Đà Lạt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.