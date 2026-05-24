Hai xe máy va chạm, 3 người tử vong ở TPHCM

Ngày 24/5, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy làm 3 người tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 23/5, người dân ở tổ 6, khu phố Sông Xoài 1 (phường Tân Thành), đang ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh ngoài đường Sông Xoài - Cù Bị.

Người dân chạy ra đường kiểm tra và phát hiện 3 thanh niên nằm bất động bên cạnh 2 xe máy bể nát. Trong đó, một xe mang biển số 72E1-742.xx, xe còn lại mang biển số 72T1-43xx.

Ngay sau đó, nhân viên y tế và xe cứu thương đến hiện trường kiểm tra, nhưng 2 người đã tử vong tại chỗ; nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu, cũng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Thành và Đội CSGT Nam Sài Gòn (PC08, Công an TPHCM) đến hiện trường điều tra nguyên nhân, xác minh danh tính các nạn nhân.