Hai tàu hút cát trôi dạt, mắc kẹt dưới cầu sông Tào ở Thanh Hóa

Ngày 25/8, lãnh đạo Công an xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết sáng cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ việc 2 tàu hút cát trọng tải lớn trôi dạt, mắc kẹt dưới trụ cầu sông Tào, đoạn qua thôn Hà Bình, xã Hoằng Sơn.

Theo vị lãnh đạo, sau khi nắm được sự việc, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Hoằng Sơn, đơn vị quản lý cầu đường và các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, tìm phương án xử lý.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Thanh Tùng).

Qua xác minh ban đầu, 2 tàu hút cát này trôi dạt từ phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa. Khi đến khu vực cầu sông Tào, 2 tàu bị mắc kẹt, chắn ngang lòng sông.

Theo lãnh đạo UBND xã Hoằng Sơn, địa phương đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan tìm chủ tàu.

“Chúng tôi đã xác định được 2 lái tàu. Địa phương cũng đang làm báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa để tìm phương án sớm xử lý sự cố, vì nếu nước từ thượng nguồn đổ về sẽ rất nguy hiểm cho cây cầu”, vị lãnh đạo xã nói.

Ông cũng cho biết sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã thử nổ máy 2 tàu cát nói trên nhưng không hoạt động được nên chưa thể di dời.

“Trước khi tỉnh có phương án, địa phương cử người túc trực tại hiện trường để theo dõi sát sao”, vị lãnh đạo xã nói.

Cầu sông Tào bắc qua sông Tào. Cầu nằm trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A, có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông.