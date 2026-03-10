Hai tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc

Sáng 10/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Thông tin tại buổi gặp mặt, Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, cho biết Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 19/3 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Đại tá Đỗ Duy Chinh đánh giá, đợt giao lưu nhằm góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn.

Đồng thời, đợt giao lưu cũng tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, cũng như quan hệ giữa quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo cập cảng Yokosuka, Nhật Bản năm 2018 (Ảnh: SPUTNIK).

Theo Thượng tá Lý Nguyên Bình, Phó trưởng Phòng Tuyên huấn Quân chủng Hải quân, được sự cho phép và nhất trí của Bộ Quốc phòng, Quân chủng cử biên đội gồm hai tàu với số hiệu 015 - Trần Hưng Đạo và 012 - Lý Thái Tổ, thuộc quản lý của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia đợt giao lưu.

Chương trình tuần tra, huấn luyện liên hợp hải quân hai nước sẽ gồm các hoạt động chính như: Họp thống nhất kế hoạch; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước và đoàn đại biểu sẽ nghe chỉ huy hai đội tàu báo cáo công tác chuẩn bị, đồng thời tham quan tàu của nhau.

Các đại biểu và lực lượng tham gia dự lễ khởi hành, báo cáo Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trước khi bắt đầu tuần tra liên hợp; hai bên cử sĩ quan, thủy thủ sang tàu của nhau để theo dõi quá trình tuần tra, huấn luyện và học hỏi kinh nghiệm.

Trong quá trình tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ sẽ thực hiện các hoạt động như: Vận động đội hình, hộ tống hàng hải, xử lý các tình huống ánh đèn trên biển, luyện tập chống cướp biển, phối hợp chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ an toàn hàng hải.

Thượng tá Lý Nguyên Bình nhấn mạnh, đây là các hoạt động thường niên, có giá trị rất lớn, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hải quân hai nước, cũng như giữa quân đội và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Thông qua hoạt động này, hai bên củng cố năng lực, kinh nghiệm hoạt động trên biển, đồng thời tăng cường tình cảm và mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc.

Về các hoạt động chính tại giao lưu, dự kiến tại phía Việt Nam ngày 18/3 sẽ diễn ra lễ đón, tiễn đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); trồng cây hữu nghị; lễ khởi công công trình Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn; thăm Trường trung học phổ thông Trần Phú; thăm Đồn biên phòng Trà Cổ; hội đàm.

Tại Trung Quốc ngày 19/3 dự kiến diễn ra lễ đón, tiễn đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (cầu Bắc Luân 2, tỉnh Quảng Tây); thăm Đại đội Biên phòng, trồng cây hữu nghị tại Đại đội Biên phòng;

Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân Việt Nam - Trung Quốc; tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển; thăm một doanh nghiệp tại địa phương; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.