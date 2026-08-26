Hai tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trong âu thuyền

Ngày 26/8, lãnh đạo UBND phường Thuận An, thành phố Huế, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy 2 tàu cá của ngư dân trên địa bàn, xảy ra vào khoảng 2h25 cùng ngày.

Tàu cá của ngư dân Huế bị cháy khi đang neo đậu trong âu thuyền (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).

Hai tàu bị cháy gồm tàu TTH-92646TS, công suất 740CV do ông Trương Viết Cường (SN 1975, trú phường Thuận An) làm chủ; tàu mang số hiệu TTH-92809TS, công suất 750CV, do ông Nguyễn Quang Sớm (SN 1989, trú phường Thuận An) làm chủ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, cả 2 tàu cùng neo đậu tại khu vực âu thuyền thuộc tổ dân phố An Dương, phường Thuận An.

Nhận tin báo, Công an thành phố Huế đã huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 28 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ người dân chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến 4h20 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Sau vụ cháy, 2 tàu hư hỏng nặng, thiệt hại đang được thống kê.