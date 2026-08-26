Hai tài xế ô tô bị xử phạt vì không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc
(Dân trí) - Đội 3 Cục CSGT vừa xử phạt 2 tài xế có hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.
Chiều 26/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 3 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh N.V.Đ. (SN 1984, quê Ninh Bình) và anh N.V.T. (SN 1981, quê Ninh Bình), do có hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc.
Với vi phạm nêu trên, mỗi tài xế có thể đối diện mức xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Cụ thể, tài xế N.V.Đ. (SN 1984, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-038.xx và tài xế N.V.T. (SN 1981, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-063.xx.
Đại diện Cục CSGT cho biết giữ khoảng cách an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.
Cục CSGT cũng khuyến cáo tài xế đi đúng quy định, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người cùng tham gia giao thông.
Cục CSGT cho biết, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:
Khi tốc độ phương tiện lưu hành 60km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m;
Tốc độ từ trên 60km/h đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m;
Tốc độ từ trên 80km/h đến 100km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m;
Tốc độ từ trên 100km/h đến 120km/h, khoảng cách tối thiểu là 100m.