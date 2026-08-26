Hai tài xế ô tô bị xử phạt vì không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Chiều 26/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 3 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh N.V.Đ. (SN 1984, quê Ninh Bình) và anh N.V.T. (SN 1981, quê Ninh Bình), do có hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc.

Với vi phạm nêu trên, mỗi tài xế có thể đối diện mức xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Xe khách vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, tài xế N.V.Đ. (SN 1984, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-038.xx và tài xế N.V.T. (SN 1981, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-063.xx.

Đại diện Cục CSGT cho biết giữ khoảng cách an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.

Cục CSGT cũng khuyến cáo tài xế đi đúng quy định, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người cùng tham gia giao thông.