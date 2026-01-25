Hai phường ở TPHCM tổ chức đi bộ quyên góp gần 5 tỷ đồng cho người nghèo

Sáng 25/1, phường Tân Đông Hiệp và phường Tăng Nhơn Phú tổ chức chương trình đi bộ để gây quỹ.

Chương trình đi bộ đồng hành “vì phường Tân Đông Hiệp văn minh, nghĩa tình” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công, mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình đi bộ của phường Tân Đông Hiệp quyên góp được hơn 1,5 tỷ đồng (Ảnh: phường Tân Đông Hiệp).

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Tân Đông Hiệp và người dân sinh sống trên địa bàn, quyên góp được hơn 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ sử dụng cho hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Sáng cùng ngày, phường Tăng Nhơn Phú cũng tổ chức chương trình đi bộ đồng hành “chung tay vì an sinh xã hội phường Tăng Nhơn Phú” lần thứ I, năm 2026.

Chương trình đi bộ có sự tham gia của hơn 1.200 người gồm cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đại diện doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, người dân trên địa bàn phường.

Hơn 1.200 người tham gia chương trình đi bộ gây quỹ của phường Tăng Nhơn Phú (Ảnh: phường Tăng Nhơn Phú).

Bà Cao Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, cho biết, chương trình đi bộ không chỉ mang thông điệp rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thể dục thể thao, khuyến khích lối sống năng động, mà còn đề cao tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo gắn kết cộng đồng.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của phường, qua đó phát huy nguồn lực trong nhân dân để tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” và an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Chương trình đã quyên góp được hơn 3,2 tỉ đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí sẽ được sử dụng cho công tác chăm lo Tết, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn