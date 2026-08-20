Hai phụ nữ ở Ninh Bình bị sét đánh tử vong

Ngày 20/8, UBND xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, cho hay, vào khoảng 18h cùng ngày, Công an xã Rạng Đông nhận tin báo của người dân về việc hai phụ nữ bị sét đánh bất tỉnh tại khu vực đường đê bao biển thuộc địa phận xã này.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Quê tôi Nghĩa Hưng).

Ngay sau đó, Công an xã Rạng Đông đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Nghĩa Bình cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đều đã tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là bà N.T.N. (SN 1981) và bà V.T.T. (SN 1987), cả 2 cùng trú tại thôn Thường Phúc, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân tử vong do bị sét đánh khi đang trên đường đi làm về.

Công an xã Rạng Đông đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình về vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình các nạn nhân để giải quyết, hoàn thiện các thủ tục liên quan.