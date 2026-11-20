Công an xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, vừa giải quyết vụ việc hy hữu khi hai người phụ nữ lấy nhầm xe máy của nhau khi đi chợ.

Trước đó, bà N.T.T.H. (48 tuổi, ngụ ấp Bình Tân) và bà N.T.T. (37 tuổi, ngụ ấp Tầm Đuông, cùng xã Bình Hiệp) đi chợ trên địa bàn và để xe máy gần nhau.

Hai chiếc xe máy giống nhau khiến chủ lấy nhầm ở xã Bình Hiệp (Ảnh: Minh Tuấn).

Do hai phương tiện cùng loại, có đặc điểm tương tự, lại sử dụng chìa khóa từ, hai người vô tình lấy nhầm xe của nhau rồi chạy về nhà. Sau đó, cả hai phát hiện sự nhầm lẫn và đến trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Hiệp kiểm tra, đối chiếu đặc điểm nhận dạng của các phương tiện, xác minh chủ sở hữu và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi hoàn tất xác minh, lực lượng chức năng hỗ trợ hai người trao trả xe cho nhau.

Công an xã Bình Hiệp khuyến cáo người dân khi gửi, đỗ xe tại chợ hoặc nơi công cộng cần ghi nhớ biển số, đặc điểm nhận dạng riêng của phương tiện và kiểm tra kỹ trước khi sử dụng, tránh lấy nhầm xe của người khác.

Khi phát hiện tài sản bị thất lạc hoặc xảy ra nhầm lẫn, người dân cần bình tĩnh, kịp thời thông báo cho công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, giải quyết.