Hải Phòng xử lý nghiêm vụ mạo danh di tích đền Tranh

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng mạo danh Khu Di tích Quốc gia đền Tranh tại xã Ninh Giang, theo phản ánh của báo chí.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định trên địa bàn xã Ninh Giang hiện chỉ có đền Tranh tại thôn Tranh Xuyên là di tích được xếp hạng quốc gia. Lễ hội đền Tranh cũng đã được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện hai công trình do cá nhân quản lý tại khu 2, xã Ninh Giang, gắn các biển như “Đền thờ quan lớn Tuần Tranh” và nhiều tên gọi khác, gây nhầm lẫn cho người dân và du khách.

Cụm công trình là nơi thờ tự đang gây hiểu nhầm cho du khách là di tích Đền Tranh (Ảnh: Anh Tuấn).

Hai công trình này được xây dựng trong giai đoạn 2008-2011, không có giấy phép xây dựng, không được cấp phép hoạt động tín ngưỡng. Vị trí các công trình cũng không phải nơi khởi dựng của di tích đền Tranh.

Các cơ sở trên không nằm trong danh mục kiểm kê di tích của địa phương, nên không phải là di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

UBND thành phố giao UBND xã Ninh Giang thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, đê điều và các nội dung liên quan. Chính quyền yêu cầu chủ các công trình tháo dỡ toàn bộ biển hiệu sai lệch, chấm dứt hành vi gây hiểu nhầm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tăng cường tuyên truyền, khẳng định chỉ có một Di tích Quốc gia đền Tranh tại thôn Tranh Xuyên. Đồng thời, cơ quan này đề nghị phối hợp với Google Maps gỡ bỏ các điểm chỉ dẫn không chính xác.

Các đơn vị liên quan cũng được giao kiểm tra, xử lý vi phạm về đê điều đối với hai công trình theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả về UBND thành phố trong tháng 4.