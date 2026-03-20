Hải Phòng siết quản lý, ngăn nguy cơ mất an toàn bay tại Cát Bi

UBND TP Hải Phòng cho biết, thời gian qua, tại địa phương liên tiếp xảy ra các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Theo phản ánh của phi công, trong quá trình tiếp cận hạ cánh, họ phát hiện nhiều vật thể bay không xác định như diều, thiết bị bay phát sáng, cùng với các nguồn sáng công suất lớn và đèn chiếu laser.

Những yếu tố này xuất hiện trong khu vực trục cất, hạ cánh, làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động hàng không. Ngoài ra, tình trạng người dân đốt rác gần khu vực đầu đường băng cũng được ghi nhận, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tầm nhìn và an toàn bay.

Trước diễn biến trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đã có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Thành phố yêu cầu tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung tại Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 30/9/2025 và Công văn số 430/UBND-NC ngày 10/3, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát các yếu tố có nguy cơ uy hiếp hoạt động bay tại Cát Bi.

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Ảnh: Đ.X.).

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng vì vật thể bay lạ

Theo thông tin từ Công an thành phố, chỉ riêng quý IV/2025 đã có 25 chuyến bay phát hiện diều khi tiếp cận trục cất, hạ cánh tại các khu vực Kiến An, Phù Liễn và Hưng Đạo.

Ngày 23/2, trong khoảng thời gian từ 21h34 đến 23h45, các chuyến bay VN1186, VJ280 và VN1518 khi hạ cánh đã phát hiện vật thể bay nghi là diều hoặc thiết bị bay không người lái phát sáng. Các vật thể này xuất hiện cách điểm chạm bánh khoảng 8km, ở độ cao khoảng 400m trên địa bàn phường Hưng Đạo.

Sự cố buộc chuyến bay VN1186 phải chuyển hướng hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để bảo đảm an toàn. Cùng ngày, chuyến bay QH1545 khi chuẩn bị cất cánh cũng phát hiện vật thể bay có đèn phát sáng màu xanh tại khu vực phường Phù Liễn, khiến chuyến bay phải chậm khoảng 15 phút.

Gần đây nhất, tối 15/3, các chuyến bay VJ280 và VN1186 tiếp tục phát hiện vật thể bay phát ánh sáng nhiều màu tại khu vực phường Kiến An. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng kiểm tra, xác định đây là diều do người dân thả và tiến hành lập biên bản, thu giữ để xử lý theo quy định.

Vụ việc này khiến 5 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có một chuyến bay quốc tế và 4 chuyến bay nội địa phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài. Thời gian chậm kéo dài từ 150 đến 360 phút, ảnh hưởng đáng kể đến hành khách và hoạt động khai thác.

Ngoài ra, từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận 8 trường hợp phi công phản ánh bị ảnh hưởng bởi đèn chiếu laser trong quá trình tiếp cận hạ cánh, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn bay.

Thành phố yêu cầu siết chặt quản lý khu vực quanh sân bay

Trước tình trạng trên, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương nằm trong trục cất, hạ cánh như Hải An, Đông Hải, Hưng Đạo, Dương Kinh, Phù Liễn, Kiến An, Thủy Nguyên, An Khánh và Tiên Lãng triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn vi phạm.

Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn chiếu laser, thả diều, đèn trời, flycam và các phương tiện bay khác có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Song song đó, chính quyền cơ sở cần chủ động rà soát, giám sát và xử lý các chướng ngại vật vi phạm quy định về độ cao tĩnh không, tránh gây uy hiếp đến hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Cát Bi.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, an ninh hàng không và phòng không nhân dân đến người dân. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và cơ quan báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ gây mất an toàn bay.

Các lực lượng chức năng cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng không tại Cát Bi và Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực sân bay.

UBND thành phố nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động hàng không, hạn chế tối đa các sự cố ảnh hưởng đến hành khách và hãng bay.