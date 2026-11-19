Còn 10 kết luận của Thanh tra Chính phủ chưa hoàn thành

Ngày 19/11, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn, làm việc với UBND TP Hải Phòng về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Nguyễn Lan).

Nội dung làm việc tập trung đánh giá kết quả thanh tra trên địa bàn, việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra thành phố. Đoàn cũng rà soát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo báo cáo của UBND thành phố, từ ngày 1/1 đến 31/10, Thanh tra Hải Phòng triển khai 58 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 39 kết luận thanh tra đối với 186 đơn vị.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm hơn 14 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước khoảng 8,5 tỷ đồng và xử lý khác về kinh tế gần 5,8 tỷ đồng.

Toàn thành phố có hơn 2.600 kết luận thanh tra, trong đó đã hoàn thành hơn 2.400 kết luận, còn 124 kết luận chưa hoàn thành.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Nguyễn Lan).

Đáng chú ý, trong 13 kết luận của Thanh tra Chính phủ, Hải Phòng mới hoàn thành 3, còn 10 kết luận chưa thực hiện xong.

Đối với hơn 2.500 kết luận thuộc trách nhiệm theo dõi, đôn đốc của địa phương, thành phố đã hoàn thành hơn 2.400, còn 114 kết luận đang thực hiện.

Về công tác tiếp công dân, trong 10 tháng, các cơ quan chức năng ghi nhận hơn 12.600 lượt, với hơn 16.000 công dân, liên quan gần 11.800 vụ việc.

Các cơ quan hành chính nhà nước đã xử lý hơn 99% số đơn tiếp nhận. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt hơn 80%.

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần quyết liệt của Hải Phòng trong thực hiện các kết luận thanh tra, nhất là những kết luận do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Yêu cầu xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra tồn đọng

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế được đoàn công tác chỉ ra.

Thành phố sẽ chủ động phòng ngừa các vấn đề phát sinh, tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, cầu thị của Hải Phòng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đề nghị thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, Hải Phòng cần ưu tiên những vấn đề bức xúc trong dư luận, vụ việc có nguy cơ dẫn đến sai phạm lớn hoặc còn khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Thành phố cần nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm và chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn.

Ông Cường nhấn mạnh việc thực hiện các kết luận thanh tra là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Hải Phòng cần xây dựng phương án cụ thể, tập trung xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị chưa hoàn thành, nhất là những nội dung liên quan đến tài chính và đất đai.

Cơ quan thanh tra cần tiếp tục tham gia kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Quang cảnh cuộc làm việc (Ảnh: Nguyễn Lan).

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Thanh tra thành phố tăng cường phối hợp với các địa phương, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư ngay từ cấp xã, tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, hạn chế phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Ngoài ra, Hải Phòng cần tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các dự án chuyển đổi số Thanh tra Chính phủ đẩy mạnh số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động thanh tra; tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Thanh tra và xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan.