Hải Phòng nghiên cứu thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm

Chiều 24/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 4.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành và đại diện cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Nhiều nội dung về lễ hội Hoa phượng đỏ và an toàn thực phẩm được thông tin tại đây.

Ông Nguyễn Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đàm Thanh).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 và kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng là dịp ôn lại truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của người dân thành phố.

Cụ thể, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được tổ chức trong tháng 5, cao điểm từ ngày 8-14/5, với tổng thể 64 hoạt động quy mô lớn, triển khai đồng bộ trên toàn thành phố. Các hoạt động được chia thành 5 nhóm chính, tạo thành chuỗi sự kiện liên hoàn, có chiều sâu và sức lan tỏa rộng.

Tại hội nghị, thông tin về an toàn thực phẩm, ông Hoàng Anh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hải Phòng) cho biết, trong 4 tháng đầu năm đơn vị đã cấp 431 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 9 giấy chứng nhận y tế cho thực phẩm xuất khẩu và tiếp nhận 352 sản phẩm tự công bố. Tất cả hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Trong 4 tháng đầu năm, thành phố không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Ngành y tế tập trung phòng ngừa tại bếp ăn tập thể khu công nghiệp và trường học.

Các đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành đã kiểm tra 197 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể. Qua đó, cơ quan chức năng xử phạt 18 cơ sở với tổng số tiền hơn 167 triệu đồng.

Hoạt động kiểm nghiệm được triển khai đồng bộ. Ngành chức năng đã lấy 99 mẫu thực phẩm để đánh giá chất lượng, trong đó phần lớn mẫu đạt yêu cầu, phát hiện 1 mẫu thực phẩm chức năng không đạt và đã xử lý.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn đang giám sát các nhóm sản phẩm nguy cơ cao, gồm thực phẩm dành cho trẻ nhỏ với 29 mẫu đang chờ kết quả kiểm nghiệm.

Công tác quản lý vẫn gặp khó khăn do hệ thống văn bản chưa phù hợp mô hình chính quyền hai cấp, năng lực kiểm nghiệm còn hạn chế và nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, khó kiểm soát.

Hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm của thành phố hiện chưa vận hành hiệu quả do chưa được nâng cấp, thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ngành y tế đề xuất hoàn thiện cơ chế, tăng cường phối hợp liên ngành, đầu tư hạ tầng, nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm.

Ông Hoàng Anh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hải Phòng) cung cấp thông tin tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại cuộc họp, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận được nhiều câu hỏi từ phóng viên về thực trạng an toàn thực phẩm trên địa bàn. Cơ quan báo chí phản ánh, qua quan sát thực tế, nhiều nơi vẫn tiềm ẩn rủi ro, khiến người dân chưa yên tâm khi nhìn bằng cảm quan.

Liên quan vụ việc tuồn nguyên liệu thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, báo chí cho rằng khâu kiểm soát nguồn thực phẩm còn có dấu hiệu lỏng lẻo. Thực tế, đã có cán bộ kiểm soát thú y bị khởi tố, làm dấy lên lo ngại về trách nhiệm quản lý.

Phóng viên cũng đặt câu hỏi về việc doanh nghiệp đã được hoạt động trở lại và quy trình đánh giá chất lượng hiện nay ra sao. Trả lời nội dung này, ông Hoàng Anh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hải Phòng) - cho biết Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Tùng thừa nhận công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện còn phân tán ở nhiều cơ quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và Sở Y tế. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc tổ chức một đầu mối quản lý lĩnh vực này, Hải Phòng đang nghiên cứu, xin ý kiến để triển khai.

Theo ông Tùng, một số địa phương như TPHCM đã thực hiện mô hình một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm. Hải Phòng đang tham mưu để áp dụng mô hình tương tự nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới.