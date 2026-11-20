Ngày 18/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi), Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) tổ chức lễ trao Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên hợp quốc cho các quân nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong số các quân nhân được vinh danh có hai nữ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA theo hình thức cá nhân, gồm Trung tá Đặng Thu Hà và Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ebrima Ceessay, Phó Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề an ninh, nhấn mạnh Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp bền bỉ, tinh thần cống hiến và năng lực chuyên môn của các quân nhân trong môi trường đa quốc gia.

Trung tá Đặng Thu Hà vinh dự đón nhận Huân chương vì sự nghiệp hòa bình của Liên hợp quốc (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Theo ông Ebrima Ceessay, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã có nhiều đóng góp trong bảo vệ thường dân, tăng cường an ninh, bảo đảm quyền tự do đi lại trên các tuyến đường chiến lược và củng cố niềm tin giữa Phái bộ MINUSCA với người dân địa phương.

Những hoạt động này góp phần hỗ trợ các nỗ lực ổn định tình hình tại Cộng hòa Trung Phi.

"Những nỗ lực của các bạn thể hiện những lý tưởng cao đẹp nhất của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc", ông Ebrima Ceessay nhấn mạnh.

Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm vinh dự đón nhận Huân chương vì sự nghiệp hòa bình của Liên hợp quốc (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Trong thời gian công tác tại Phái bộ MINUSCA, Trung tá Đặng Thu Hà đảm nhiệm hai vị trí là Sĩ quan Truyền thông và Truyền thông Chiến lược tại Sở Chỉ huy Lực lượng Phái bộ.

Nữ sĩ quan Việt Nam thường xuyên tham gia các hoạt động trọng yếu của lãnh đạo Phái bộ, có mặt trong nhiều chuyến tuần tra thực địa dài ngày tại những địa bàn phức tạp.

Thông qua công tác truyền thông, Trung tá Đặng Thu Hà đã kịp thời phản ánh các hoạt động gìn giữ hòa bình, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, đồng thời lan tỏa hình ảnh nhân văn của lực lượng "mũ nồi xanh" Liên hợp quốc trong thực hiện sứ mệnh bảo vệ thường dân.

Trong khi đó, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đảm nhiệm cương vị Trưởng phòng Huấn luyện thuộc Lực lượng Đặc nhiệm chung Bangui (JTFB).

Trên cương vị này, nữ sĩ quan Việt Nam trực tiếp xây dựng quy trình chuẩn nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện sĩ quan cơ quan, đáp ứng yêu cầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Phái bộ.

Đáng chú ý, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm còn được tin tưởng giao kiêm nhiệm quyền Phó Tham mưu trưởng JTFB, trực tiếp điều hành các cuộc giao ban tác chiến hằng ngày.

Với năng lực tham mưu, điều phối và tác phong làm việc chuyên nghiệp, nữ sĩ quan Việt Nam đã góp phần duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trọng yếu tại thủ đô Bangui.

Việc hai nữ sĩ quan Đặng Thu Hà và Nguyễn Thị Ngọc Trâm được Liên hợp quốc trao huân chương tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường đa quốc gia của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận đối với những đóng góp thiết thực của phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế.