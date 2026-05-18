Hai nhân viên nhà hàng ở Hải Phòng tử vong nghi điện giật

Tối 17/5, tại một nhà hàng trên phố Lũng Đông, tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An, TP Hải Phòng xảy ra vụ việc khiến hai nhân viên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đồng nghiệp phát hiện hai nạn nhân nằm bất động trong khu vực bếp, nghi bị điện giật nên báo cơ quan chức năng.

Khu vực hiện trường, nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Đ.X.).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hải An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng liên ngành có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân là chị L.T.M. (38 tuổi) và anh N.V.N. (34 tuổi), cùng trú tại phường Hải An.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.