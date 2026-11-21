Ngày 21/11, thông tin từ Thanh tra tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực đối với các dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Nhà máy điện gió Hướng Linh 2, ở xã Hướng Phùng (Quảng Trị).

Hai nhà máy điện gió nêu trên cùng chung chủ đầu tư, thuộc nhóm dự án các công trình năng lượng tái tạo nhằm khai thác nguồn năng lượng gió, bổ sung điện cho hệ thống điện quốc gia. Trong đó điện gió Hướng Linh 2 đi vào hoạt động năm 2017, điện gió Hướng Linh 1 hoạt động năm 2019.

Dự án điện gió Hướng Linh 2 (Ảnh: Lâm Hưng).

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Quảng Trị nhận thấy trong quá trình triển khai, 2 dự án phát sinh nhiều vi phạm về đất đai, lâm nghiệp, xây dựng và môi trường.

Đối với Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, chủ đầu tư đã xây dựng 15 tuabin và đưa vào sử dụng nhưng không đúng với 15 vị trí đã được UBND tỉnh Quảng Trị cho thuê đất.

Chủ đầu tư đã báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền xem xét, thống nhất về chủ trương thay đổi một số vị trí tuabin, tuy nhiên việc cập nhật, điều chỉnh đồng bộ hồ sơ dự án, đất đai, thiết kế xây dựng và các thủ tục chuyên ngành theo hiện trạng công trình chưa được đầy đủ, kịp thời.

Hiện nay, 15/15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho chủ đầu tư Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 nhưng đơn vị này chưa sử dụng hoặc chỉ sử dụng một phần để thực hiện dự án.

Đối với dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 2, có 9/15 vị trí tuabin nằm toàn bộ hoặc một phần ngoài phạm vi đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, hệ thống đường dây truyền tải điện 110kV của 2 nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 được xây dựng chung một hệ thống với 16 móng trụ trên đất chưa được UBND tỉnh Quảng Trị cho chuyển mục đích sử dụng và cho thuê.

Mặt khác, diện tích đất chủ đầu tư xây dựng các trụ móng đường dây truyền tải điện có một phần thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông và một phần nằm trong đất đã thu hồi cho dự án Nhà máy thủy điện Khe Nghi (Quảng Trị). Trong quá trình xây dựng dự án, chủ đầu tư 2 nhà máy điện gió nói trên còn tác động, san ủi, làm ảnh hưởng 0,96ha rừng.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Trị cũng nêu rõ Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 còn nợ thuế hơn 17,1 tỉ đồng, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp.