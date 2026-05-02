Hai người ở Hải Phòng bị xử lý vì bình luận xúc phạm lực lượng công an

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hải Phòng vừa phối hợp Công an xã Tân Minh và Công an đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng phát hiện hai trường hợp sử dụng Facebook đăng bình luận tiêu cực trong bài viết của Chuyên đề An ninh Hải Phòng ngày 29/4.

Lực lượng chức năng xử lý trường hợp sử dụng Facebook bình luận nội dung công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai tài khoản Facebook do P.X.C. (SN 1974, trú tại xã Tân Minh) và H.V.C. (SN 1982, trú tại đặc khu Cát Hải) sử dụng.

Cơ quan công an đã triệu tập hai người này đến trụ sở để làm việc. Theo nhà chức trách, các tài khoản trên đăng bình luận có nội dung công kích, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng cho biết hành vi trên có dấu hiệu vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Các đơn vị chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.