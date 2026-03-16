Hai người đàn ông nghi bị điện giật tử vong khi đang làm hàng rào

Thông tin từ lãnh đạo xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau), khoảng 12h40 ngày 16/3, ông C.T. (42 tuổi) và ông D.S.P. (41 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Bình được thuê thi công đóng cừ làm hàng rào cho một người dân ở địa phương.

Trong quá trình 2 người di dời thiết bị thi công, vô tình chạm vào đường dây dẫn điện của hàng xóm, khiến cả 2 bị điện giật tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận thông tin, cơ quan công an địa phương đã cử lực lượng đến ghi nhận hiện trường, lập biên bản vụ việc.

“Bước đầu xác định do bất cẩn trong tai nạn lao động”, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí.

Lãnh đạo xã Hòa Bình cho biết, nguyên nhân chính thức đang được cơ quan chức năng làm rõ. Trước mắt địa phương sẽ thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.