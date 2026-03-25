Hai lần dự mật nghị bầu Giáo hoàng của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn

Cộng đoàn Công giáo Việt Nam vừa trải qua một mất mát lớn khi Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn (TPHCM), qua đời hôm 22/3.

Trong Thánh lễ đưa chân Đức Hồng y, Linh mục Giuse Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận, Trưởng ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, kể về ngài như một vị đại ân nhân của Tổng Giáo phận Sài Gòn - người đã tâm huyết với công cuộc trùng tu ngôi thánh đường suốt nhiều năm qua.

Vị Linh mục xúc động chia sẻ: "Như nhiều người cũng nói với tôi, Đức Hồng y chờ cha đưa hai Thánh giá lên rồi thì mới ra đi đó".

Đức Hồng y hai lần đến Vatican bầu Giáo hoàng

Lịch sử Công giáo Việt Nam có bề dày gần 500 năm, tính từ những ghi chép đầu tiên về hoạt động truyền đạo của giáo sĩ phương Tây tại vùng Ninh Cường - Trà Lũ (Nam Định, nay là Ninh Bình) vào năm 1533.

Tuy vậy, lịch sử của các vị Hồng y người Việt mới khoảng 50 năm qua, từ sau khi đất nước thống nhất.

Theo dữ liệu của Tổng Giáo phận Sài Gòn, tại Việt Nam đến nay có 6 người được phong Hồng y. Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê là Hồng y tiên khởi của Việt Nam, được Giáo hoàng tấn phong năm 1976.

Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (bìa phải) được Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm tước vị Hồng y năm 2003 (Ảnh: TGPSG).

Các vị Hồng y tiếp theo gồm: Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn (được tấn phong năm 1979); Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (1994); Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (2001); Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (2003) và Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (2015).

Theo hàng giáo phẩm của Giáo hội Công giáo Rôma, Hồng y là chức vị cao cấp, chỉ đứng dưới Giáo hoàng và trên các Giám mục, Tổng Giám mục. Hồng y được Giáo hoàng bổ nhiệm làm thành viên của Hồng y đoàn - cơ quan có quyền bầu Giáo hoàng mới khi Tòa thánh trống ngôi.

Trong 23 năm làm Hồng y, Đức cha Phạm Minh Mẫn từng hai lần được triệu tập đến Tòa thánh Vatican để dự mật nghị bầu Giáo hoàng mới. Lần thứ nhất vào năm 2005, khi Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời. Năm đó, mật nghị với sự tham dự của 115 Hồng y đã bầu ra người kế vị là Giáo hoàng Biển Đức XVI.

Vào năm 2013, khi Giáo hoàng Biển Đức XVI thoái vị, Hồng y Phạm Minh Mẫn lần thứ 2 sang Tòa thánh Vatican dự mật nghị. Tại đây, các Hồng y cử tri đã bầu người kế vị là Giáo hoàng Phanxicô.

Trong bài phỏng vấn trên website Tổng Giáo phận Sài Gòn sau khi trở về từ mật nghị Hồng y năm 2013, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn kể lại lần tiếp kiến của ông với Tân Giáo hoàng:

"Lúc đến trước ngài, tôi chỉ lặp lại hai ý: tôi sẽ kêu gọi dân Chúa cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ mới này, đồng thời tôi cũng xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Việt Nam. Ngài trả lời rằng sẽ cầu nguyện cho Việt Nam, rồi ngài hôn tay tôi".

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn diện kiến Tân Giáo Hoàng Phanxicô tại Tòa thánh Vatican sau mật nghị Hồng y năm 2013 (Ảnh: TGPSG).

Đến năm 2025, khi Giáo hoàng Phanxicô qua đời, tại Việt Nam có hai vị Hồng y là Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Tuy nhiên, không có ai sang Vatican để bầu Giáo hoàng do cả hai vị đều đã trên 80 tuổi, quá số tuổi dự mật nghị Hồng y theo quy định.

Với việc Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời, cả nước hiện chỉ còn một vị Hồng y là Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (năm nay 88 tuổi).

Di sản của Đức Cố Hồng y

Trong hành trình mục vụ kéo dài nhiều thập niên, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực của đời sống Giáo hội, từ công tác đào tạo linh mục tại các chủng viện đến việc xây dựng, điều hành Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Năm 1998, Đức cha Phạm Minh Mẫn được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Từ đó đến năm 2014, ngài đã thúc đẩy nhiều hoạt động nhằm củng cố đời sống mục vụ và đào tạo trong giáo phận.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nhân dịp Giáng sinh năm 2025 (Ảnh: Hoàng Quy).

"Khi về TPHCM, ngài củng cố lại các ban bệ, lập các ban mới. Ví dụ, ngài lập hội doanh nhân công giáo; lập Ban Mục vụ đối thoại liên tôn để kết nối với các tôn giáo bạn, qua đó giúp ích rất nhiều để các tôn giáo hiểu nhau", Linh mục Hồ Văn Xuân chia sẻ về Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn.

Trong công tác phụng sự xã hội, Đức Tổng Giám mục đã phối hợp với các sở ngành, địa phương để cử các nam nữ tu sĩ đến hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân mắc HIV...

Ngài cũng lo lắng cho các linh mục, cụ thể hóa bằng việc thiết lập quỹ tương trợ linh mục để các cha yên tâm phục vụ cộng đoàn. Khi các linh mục đau yếu, bệnh tật, Tổng Giáo phận đứng ra lo liệu.

"Bề ngoài, ngài có vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng thật ra con tim của ngài cháy bỏng lòng mến Chúa và yêu người. Ngài là con người giàu tình, giàu nghĩa, giàu lòng nhân ái", Linh mục Hồ Văn Xuân đúc kết sau 16 năm giúp việc cho Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn.

Hai Thập giá mạ vàng được đưa lên nóc Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hôm 19/3, 3 ngày trước khi Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn qua đời (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo lời kể của Đức cha Hồ Văn Xuân, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đặc biệt quan tâm đến việc trùng tu Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Trong nhiệm kỳ Tổng Giám mục của ngài, ngôi Vương cung Thánh đường hơn 100 năm tuổi đã xuống cấp tới mức "nếu để trễ hơn nữa sẽ có nguy cơ bị sập".

Năm 2014, khi Đức cha Hồ Văn Xuân xin từ nhiệm, chính Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đã từ chối, đồng thời đề nghị ông về làm Cha sở (linh mục chánh xứ) của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, nhận lãnh trách nhiệm đại trùng tu ngôi thánh đường.

"Khi nghỉ hưu rồi, ngài vẫn hay ra Nhà thờ Đức Bà, coi xem tôi trùng tu nhà thờ tới đâu. Bao nhiều tiền do các ân nhân biếu ngài để tĩnh dưỡng, ngài cũng đều trao lại hết cho tôi, bảo tôi lấy tiền đó lo trùng tu nhà thờ", Linh mục Hồ Văn Xuân kể lại.

Theo vị Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhiều người tin rằng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đã chờ tới lúc hai Thánh giá được đưa thành công lên đỉnh ngôi thánh đường rồi mới yên lòng ra đi.