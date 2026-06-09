Hài cốt thai nhi nằm rải rác ở gốc cây, bờ tường: Tìm thấy hơn 100 bộ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Văn Hạnh, Quản lý nghĩa trang Mả Rứa (tỉnh Ninh Bình) cho biết, ngày 9/6, các nhân viên của đơn vị phối hợp với công nhân đơn vị thi công đường tiếp tục tìm kiếm, quy tập các hài cốt thai nhi trên công trường mở rộng đường Tây Thành, phường Hoa Lư.

Hơn 100 bộ hài cốt thai nhi được tìm thấy khi thi công mở rộng đường ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

"Từ sáng sớm đến 15h ngày 9/6, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện hơn 50 bộ hài cốt thai nhi. Tổng số lượng được tìm thấy đến nay tăng lên hơn 100 bộ. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm, quy tập tiếp, dự đoán số lượng còn tăng thêm nữa", ông Hạnh cho hay.

Cũng theo ông Hạnh, ngày 9/6, lực lượng tìm kiếm có gần chục người, bên cạnh đó có thêm sự giúp đỡ của nhiều người dân. Các bộ hài cốt tìm thấy được bọc lại trong khăn táng, cho vào tiểu sành, tập kết trong nhà tang lễ cũ, sau đó an táng tại nghĩa trang địa phương.

Các hài cốt tìm thấy sẽ được bọc lại bằng khăn táng mới, cho vào tiểu sành và đưa đến nghĩa trang an táng (Ảnh: Thái Bá).

Một người dân địa phương cho biết, khu vực phát hiện các bộ hài cốt thai nhi trước kia nằm trong khuôn viên bệnh viện của tỉnh Ninh Bình. Khu vực này là góc khuất của bệnh viện, nằm ngay cạnh nhà xác, đồng thời nơi đây cũng là nhà tang lễ của bệnh viện.

"Khu vực này bị bỏ hoang, cây cối mọc rậm rạp trong thời gian dài, chục năm qua không có người lui tới đây. Các hài cốt thai nhi được tìm thấy bọc trong túi ni lông, vải màn, nằm rải rác quanh các gốc cây, góc bờ tường. Rất có thể đã bị những người mẹ sau khi phá thai ở bệnh viện, phòng khám rồi đem đến bỏ lại khu vực này", người dân nói.

Khu vực an táng các hài cốt tìm thấy (Ảnh: Thái Bá).

Đại diện đơn vị tìm kiếm, quy tập cho biết thêm, hầu hết các hài cốt thai nhi đều đã phân hủy, chỉ còn lại những đồ táng, được gói gọn trong các túi, khi phát hiện đều đang bị mục nát.

Do không rõ danh tính, giới tính nên các hài cốt thai nhi đều được làm lễ an táng cho các em bé cả trai và gái theo phong tục địa phương.