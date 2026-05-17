Hai công nhân gặp nạn, lãnh đạo công ty nói chưa nghe thông tin

Ngày 17/5, ông Đỗ Minh Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh (Quảng Ngãi), cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại công trường xây dựng cầu Cây Sung trên địa bàn. Vụ việc làm một người chết, một người bị thương.

“Công an đang điều tra, tôi cũng chưa nắm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Huấn nói.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 16/5, khi một nhóm công nhân đang thi công cầu Cây Sung thì xảy ra tai nạn. Vụ việc làm ông T.T.T. (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) tử vong, một công nhân khác bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Cầu Cây Sung bị sập vào tháng 11/2025 (Ảnh: Quốc Triều).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại công trường xây dựng cầu Cây Sung để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, những công nhân gặp nạn thuộc sự quản lý của một công ty có trụ sở trên đường Hai Bà Trưng (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 17/5, phóng viên liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo công ty để tìm hiểu về vụ tai nạn kể trên nhưng vị này nói đang đi công tác, chưa nghe thông tin về vụ việc.

Dự án cầu Cây Sung được khởi công từ tháng 4, thay thế cầu Cây Sung bị lũ cuốn sập vào tháng 11/2025. Cầu Cây Sung cũ bị sập, gây chia cắt đường giao thông, ảnh hưởng đến 250 hộ dân của xã Bình Minh. Trong quá trình chờ thi công cầu mới, cơ quan chức năng đã xây dựng cầu tạm để phục vụ việc đi lại của người dân.