Hai con khỉ quý hiếm vào vườn nhà dân phá hoa màu

Ngày 31/10, Công an xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu và chính quyền địa phương đã tiếp nhận, thả 2 cá thể khỉ quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân trở lại môi trường rừng tự nhiên.

Trước đó, anh Vy Văn Ba, trú tại bản Pom Lầu, xã Châu Bình, phát hiện 2 cá thể khỉ xuất hiện trong khu vực vườn nhà. Các con vật này gây ảnh hưởng đến hoa màu, cây ăn quả và sinh hoạt của gia đình.

Hai cá thể khỉ quý hiếm được lực lượng chức năng tiếp nhận (Ảnh: Công an xã Quỳ Châu).

Sau khi phát hiện sự việc, anh Ba đã chủ động trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Châu Bình phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu và UBND xã Châu Bình tổ chức kiểm tra, tiếp nhận 2 cá thể khỉ theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định một cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta), giới tính cái, nặng 2,5kg, dài 70cm; cá thể còn lại là khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), giới tính đực, nặng 1,5kg, dài 40cm.

Lực lượng chức năng thả khỉ quý hiếm về rừng (Ảnh: Công an xã Châu Bình).

Cả 2 cá thể đều có tình trạng sức khỏe bình thường. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã tổ chức thả chúng trở lại môi trường rừng tự nhiên.

Theo Công an xã Châu Bình, đây là 2 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Công an xã Châu Bình khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc vào khu dân cư, người dân cần thông báo kịp thời cho công an, chính quyền địa phương, hoặc lực lượng kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý; không tự ý tiếp cận, tấn công hoặc bắt giữ khi chưa bảo đảm an toàn.